«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд Испании

Источник: AFP 2018

38 ЛЕТ СПУСТЯ

Футбол Испания 2017/2018 Тур 31, 7.04.2018, 21:45 Барселона 3 Леганес 1

В 1980 году в испанском футболе был установлен рекорд, даже современникам показавшийся вечным. «Реал Сосьедад» поднял планку беспроигрышной серии в чемпионате на невероятную высоту: 38 туров подряд. За всю предшествующую историю существования ла лиги (с 1929 года) никому и близко не удавалось подобраться к такому результату, все подобные серии обрывались на отрезке с 21 до 27 матчей. Рекорд басков из Сан-Себастьяна казался Эверестом, умноженным на Эльбрус.

Но в 2018 году эта высота покорилась «Барселоне». Семь беспроигрышных матчей из рекордной серии каталонцы провели еще под руководством Луиса Энрике в конце предыдущего чемпионата, а 30 следующих — уже с Эрнесто Вальверде. Встреча в 31-м туре против «Леганеса» стала решающей — хет-трик Месси — сороковой по счету в футболке «Барселоны» — убил интригу в матче, а с ней и вечный рекорд басков из Сан-Себастьяна, всего месяц не доживший до своего 38-летия. По крайней мере, теперь у него есть два равноправных обладателя. В эту субботу в игре против «Валенсии» каталонцы могут поднять планку еще выше — на 39 следующих лет.

ЗИДАН ОТКАЗАЛСЯ ДЕЛАТЬ ЧЕМПИОНСКИЙ КОРИДОР «БАРСЕЛОНЕ»

Футбол Испания 2017/2018 Тур 31, 8.04.2018, 17:15 Реал 1 Атлетико 1

Несколько дней назад Зидан категорически заявил: «Мы не будем делать чемпионский коридор для “Барселоны”. Просто не будем и все — это мое решение». Впрочем, как бы того ни хотелось французу, но воскресное мадридское дерби можно было считать тем самым, пусть и заочным, коридором. Потому что «Реал», сыграв вничью, практически поздравил сине-гранатовых с чемпионством. Вязкая игра, преимуществом в которой в большей степени владел «Королевский клуб», шла с первых минут, но Облак раз за разом выручал свою команду.

Во втором тайме соседи обменялись быстрыми голами Роналду и Гризманна, после чего португалец был заменен. Уже в добавленное время словенский вратарь-паук, главный герой встречи, вытащил мяч из-под перекладины после отменного штрафного от Рамоса, и стало ясно — голов в этом матче больше не будет.

«Реал» пятый сезон подряд не может победить «Атлетико» дома в чемпионате и выпадает из призовой тройки, «матрасники» сохраняют отрыв в четыре очка от соседей и приближают себя к серебряным медалям.

«ЛЕТУЧИЕ МЫШИ» ЛЕТЯТ НА БРОНЗУ

«Валенсия» — «Эспаньол» — 1:0 (1:0). Гол: Родриго, 7.

Осечкой «Реала» в полной мере воспользовалась «Валенсия». «Летучие мыши» забили «Эспаньолу» в самом дебюте встречи — первым результативным действием за месяц отметился Гонсалу Гедеш, отдавший голевую передачу на Родриго, — и сохранили победный счет до финального свистка.

Автор единственного мяча продолжает сражаться с Яго Аспасом за звание лучшего бомбардира-испанца, но нападающий «Сельты» в отчетном туре сделал хет-трик в ворота «Севильи» (4:0), у которой стали заканчиваться силы от сражения на двух фронтах, и серьезно оторвался от Родриго — 19 голов против 15. Зато «Валенсия» после победы взлетела на третью строчку таблицы и нацелилась на бронзовые медали. А Симоне Дзадза познакомился со своим самым преданным болельщиком — двухлетним Хуаном.

«БЕТИС» ГОТОВ СМЕНИТЬ «СЕВИЛЬЮ» В ЕВРОПЕ

«Бетис» — «Эйбар» — 2:0 (1:0). Голы: Леон, 21 (1:0). Арбилья, 50 — в свои ворота (2:0).

«Сельта» — «Севилья» — 4:0 (1:0). Голы: Арана, 38 — в свои ворота (1:0). Аспас, 57 (2:0). Аспас, 60 (3:0). Аспас, 78 (4:0).

Разгром «Севильи» в Виго оказался на руку «Бетису», который выразил полную готовность сменить соседей по столице Андалусии в еврокубках. Команда Кике Сетьена одержала четвертую победу в четырех последних турах и добралась до пятого места, откуда ее, впрочем, может сегодня сдвинуть на шестое «Вильярреал» Дениса Черышева. Но даже шестое место — это Лига Европы. Подопечные Монтеллы, которых в среду ждет ответный четвертьфинал ЛЧ против «Баварии», пока на седьмой позиции — в трех очках позади.

«Депортиво» — «Малага» — 3:2 (1:1). Голы: Лукас, 6 — с пенальти (1:0). Гильерме, 41 — в свои ворота (1:1). Адриан, 70 (2:1). Ролан, 73 (2:2). Адриан, 85 (3:2).

«Алавес» — «Хетафе» — 2:0 (0:0). Голы: Лагуардия, 48 (1:0). Эль-Хаддади, 75 (2:0). Нереализованный пенальти: Антунеш (Х), 81 (мимо).

«Леванте» — «Лас-Пальмас» — 2:1 (1:0). Голы: Коке, 35 (1:0). Гарсия, 50 (1:1). Кампанья, 90+2 (2:1). Удаления: Коке (Леванте), 86. Рочина (Леванте), 90+3.