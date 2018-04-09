Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА0
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
8.04
Милан1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
8.04
Валенсия1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
8.04
Марсель0
Монпелье0
Все события
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Капелло высказался о назначении Манчини тренером сборной Италии
«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Ратаковски, Хилтон и другие звезды на вручении модной премии
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
17Бьерндален завершил карьеру
19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

Источник: AP 2018

По информации источника, «красные дьяволы» готовы включить в сделку полузащитника Поля Погба, форварда Антони Марсьяля, а также доплату в размере 50 миллионов фунтов.

Сейчас 26-летний бразилец проходит реабилитацию после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) — ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Неймар провел 30 матчей, забил 29 голов и отдал три результативные передачи.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Шатов объяснил, почему плакал во время матча с "Зенитом"
«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд
Ковальчук, скорее всего, перейдет в «Рейнджерс»
Капелло высказался о назначении Манчини тренером сборной Италии
Болельщики выбрали лучший гол в истории ЧМ по футболу (видео)
Вернблум и Муса выйдут с первых минут в нападении ЦСКА в матче ЧР с «Динамо»
Тухель станет главным тренером «ПСЖ» по окончании сезона
Новости
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь