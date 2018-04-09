Торрес объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона

«Это было трудное решение, поэтому сообщаю об этом заранее. Мне крайне тяжело прощаться во второй раз с «Атлетико», ведь я хотел здесь завершить карьеру. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. Я хочу поиграть ещё два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь», — цитирует 34-летнего игрока Marca.



Торрес играл за «Атлетико с 2001 по 2007 год, а в 2016 году вернулся в команду, чьим воспитанником является. Также форвард играл за «Ливерпуль», «Милан» и «Челси».