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Торрес объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес сообщил, что по окончании нынешнего сезона он покинет свою команду
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес сообщил, что по окончании нынешнего сезона он покинет свою команду
«Это было трудное решение, поэтому сообщаю об этом заранее. Мне крайне тяжело прощаться во второй раз с «Атлетико», ведь я хотел здесь завершить карьеру. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. Я хочу поиграть ещё два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь», — цитирует 34-летнего игрока Marca.
Торрес играл за «Атлетико с 2001 по 2007 год, а в 2016 году вернулся в команду, чьим воспитанником является. Также форвард играл за «Ливерпуль», «Милан» и «Челси».