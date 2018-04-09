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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Торрес объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес сообщил, что по окончании нынешнего сезона он покинет свою команду из-за отсутствия игровой практики.

Источник: Reuters

«Это было трудное решение, поэтому сообщаю об этом заранее. Мне крайне тяжело прощаться во второй раз с «Атлетико», ведь я хотел здесь завершить карьеру. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. Я хочу поиграть ещё два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь», — цитирует 34-летнего игрока Marca.

Торрес играл за «Атлетико с 2001 по 2007 год, а в 2016 году вернулся в команду, чьим воспитанником является. Также форвард играл за «Ливерпуль», «Милан» и «Челси».

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