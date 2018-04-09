Неудачник Варди, рекорд Месси и чемпионство «Баварии». Итоги уик-энда в цифрах
Знали
Знали
Неудачник Варди
Это уже седьмой матч в сезоне, когда его голы не приносят никакой пользы недавнему чемпиону Англии. Тем самым Варди повторил достижение Мэтта Ле Тиссье (1992/93) и Чарли Остина (2014/15), чьи точные удары были также бесполезны.
До свидания, Конте
Антонио Конте окончательно убедился в том, что три скудетто, завоеванные им вместе с «Ювентусом», значат меньше, чем единственное чемпионство с «Челси». Свой второй сезон в АПЛ «крестный отец» проваливает. В матче с «Вест Хэмом» лондонцы впервые под его руководством упустили победу на «Стэмфорд Бридж», ведя в счете после первого тайма. 18 раз за два неполных сезона в аналогичных ситуациях «Челси» доводил дело до победы.
Фактор Чичарито
Аксиома Смоллинга и Погба
Запомните, болельщики «Юнайтед», если Погба или Смоллинг забивают в рамках АПЛ, можете не беспокоиться. Это значит, что ваша любимая команда победит. Матч с «Сити» стал 9-м по счету, в котором эта аксиома сработала.
Спаситель Родриго
«Валенсия» счастлива иметь в составе Родриго. Ведь он принес «летучим мышам» 16 очков своими голами. Его точный удар в матче с «Эспаньолом» оказался единственным и помог обойти в таблице мадридский «Реал».
Любимый стадион Симеоне
5 матчей подряд «Атлетико» Диего Симеоне не уступает на «Сантьяго Бернабеу» в примере. Это самая длинная беспроигрышная серия для соперников «Реала» на легендарном стадионе с 1974 года. В то время «Барселона» была также непокорна. Уже в следующем сезоне «матрасники» могут побить данное достижение.
Рекорды Месси и «Барселоны»
Благодаря
А «Барса» с помощью своего лидера продолжила беспроигрышную серию и повторила рекорд «Реал Сосьедада», который не проигрывал на протяжении 38 встреч подряд. В следующем туре каталонцы постараются улучшить этот показатель.
Автоголы Зюле
В 22 года 7 месяцев и 6 дней Никлас Зюле стал самым молодым игроком бундеслиги, забившим в карьере три автогола. Однако локальные неудачи защитника не помешали «Баварии» одолеть «Аугсбург» и оформить 28-е в истории чемпионство.
Иммобиле для «Лацио»
В Удине он снова отличился и стал первым футболистом римского клуба, кому удалось забить 27 голов в одном сезоне серии А. Даже Эрнану Креспо и Джузеппе Синьори не удавалось забить больше 26 мячей.
Эльвин Керимов