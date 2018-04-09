Неудачник Варди, рекорд Месси и чемпионство «Баварии». Итоги уик-энда в цифрах

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Неудачник Варди

Во встрече с «Ньюкаслом» Джейми Варди снова забил, а «Лестер» снова проиграл.

Это уже седьмой матч в сезоне, когда его голы не приносят никакой пользы недавнему чемпиону Англии. Тем самым Варди повторил достижение Мэтта Ле Тиссье (1992/93) и Чарли Остина (2014/15), чьи точные удары были также бесполезны.

До свидания, Конте

Антонио Конте окончательно убедился в том, что три скудетто, завоеванные им вместе с «Ювентусом», значат меньше, чем единственное чемпионство с «Челси». Свой второй сезон в АПЛ «крестный отец» проваливает. В матче с «Вест Хэмом» лондонцы впервые под его руководством упустили победу на «Стэмфорд Бридж», ведя в счете после первого тайма. 18 раз за два неполных сезона в аналогичных ситуациях «Челси» доводил дело до победы.



Фактор Чичарито



Экс-нападающий «МЮ», выступающий нынче за «Вест Хэм», четырежды в карьере выходил на замену на «Стэмфорд Бридж» и всякий раз забивал. Гол во вчерашнем матче помог его клубу набрать важнейшее очко в борьбе за выживание.

Аксиома Смоллинга и Погба



Запомните, болельщики «Юнайтед», если Погба или Смоллинг забивают в рамках АПЛ, можете не беспокоиться. Это значит, что ваша любимая команда победит. Матч с «Сити» стал 9-м по счету, в котором эта аксиома сработала.



Спаситель Родриго



«Валенсия» счастлива иметь в составе Родриго. Ведь он принес «летучим мышам» 16 очков своими голами. Его точный удар в матче с «Эспаньолом» оказался единственным и помог обойти в таблице мадридский «Реал».



Любимый стадион Симеоне



5 матчей подряд «Атлетико» Диего Симеоне не уступает на «Сантьяго Бернабеу» в примере. Это самая длинная беспроигрышная серия для соперников «Реала» на легендарном стадионе с 1974 года. В то время «Барселона» была также непокорна. Уже в следующем сезоне «матрасники» могут побить данное достижение.

Рекорды Месси и «Барселоны»



Благодаря хет-трику в ворота «Леганеса» Лео Месси увеличил свой отрыв от преследователей в гонке бомбардиров, а также обошел по забитым мячам «Леганес», «Алавес», «Эспаньол» и «Леванте». Кроме того, аргентинец догнал Роналдиньо по голам, забитым со штрафных в одном сезоне, — теперь на его счету 6 точных ударов со стандартных положений.



А «Барса» с помощью своего лидера продолжила беспроигрышную серию и повторила рекорд «Реал Сосьедада», который не проигрывал на протяжении 38 встреч подряд. В следующем туре каталонцы постараются улучшить этот показатель.



Автоголы Зюле



В 22 года 7 месяцев и 6 дней Никлас Зюле стал самым молодым игроком бундеслиги, забившим в карьере три автогола. Однако локальные неудачи защитника не помешали «Баварии» одолеть «Аугсбург» и оформить 28-е в истории чемпионство.



Иммобиле для «Лацио»

Чиро Иммобиле не помог скуадре адзурре выйти на чемпионат мира, зато «Лацио» с его помощью стремится в Лигу чемпионов.

В Удине он снова отличился и стал первым футболистом римского клуба, кому удалось забить 27 голов в одном сезоне серии А. Даже Эрнану Креспо и Джузеппе Синьори не удавалось забить больше 26 мячей.