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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах признан лучшим игроком АПЛ в марте по версии футболистов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в марте по версии профессиональной футбольной ассоциации, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Источник: AFP 2018

80% голосовавших отдали предпочтение египтянину. В марте Салах принял участие в 4 матчах чемпионата Англии, в которых сумел отметиться 6 забитыми мячами.

Помимо Салаха на награду претендовали полузащитники «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли и Хын Мин Сон, защитник «шпор» Ян Вертонген, а также хавбеки «Манчестер Сити» Давид Сильва и Лерой Зане.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 31 матч в Премьер-лиге и забил 29 мячей. Египтянин возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Англии.

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