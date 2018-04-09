Салах признан лучшим игроком АПЛ в марте по версии футболистов

80% голосовавших отдали предпочтение египтянину. В марте Салах принял участие в 4 матчах чемпионата Англии, в которых сумел отметиться 6 забитыми мячами.



Помимо Салаха на награду претендовали полузащитники «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли и Хын Мин Сон, защитник «шпор» Ян Вертонген, а также хавбеки «Манчестер Сити» Давид Сильва и Лерой Зане.



В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 31 матч в Премьер-лиге и забил 29 мячей. Египтянин возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Англии.