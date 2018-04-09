Египетский велосипедист проедет 7000 км, чтобы попасть на ЧМ.
Салах признан лучшим игроком АПЛ в марте по версии футболистов
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком английской
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком английской
80% голосовавших отдали предпочтение египтянину. В марте Салах принял участие в 4 матчах чемпионата Англии, в которых сумел отметиться 6 забитыми мячами.
Помимо Салаха на награду претендовали полузащитники «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли и Хын Мин Сон, защитник «шпор» Ян Вертонген, а также хавбеки «Манчестер Сити» Давид Сильва и Лерой Зане.
В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 31 матч в