Около 18 ошибок зафиксировано в сезоне Серии А при использовании системы VAR

Источник: РИА "Новости"

Помимо Серии А в текущем сезоне VAR используется в чемпионатах Германии, США, а также на решающих стадиях Кубка Англии и Кубка английской лиги. В марте ФИФА официально одобрила использование VAR на чемпионате мира-2018 в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

«За исключением этого тура, в котором, я надеюсь, все прошло чисто, при использовании системы VAR было допущено 16−18 ошибок по ходу сезона. Эта технология не делает вас неуязвимыми для ошибок, это невозможно. Её цель состоит в том, чтобы уменьшить количество ошибок. Система должна вмешиваться только в ключевые моменты игры», — цитирует Риццоли Sky Sport Italia.