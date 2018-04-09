Снова в деле, или у каких команд больше всех мячей забивают новички КПЛ-2018

Костанайский клуб не забивал только во втором туре, когда дома проиграл «Шахтеру» (0:1). В остальных матчах были одержаны победы не без помощи футболистов, подписанных в период межсезонья — над «Жетысу» 1:0 (Бауыржан Турысбек, первый тур), «Кызыл-Жаром СК» 2:1 (Танат Нусербаев и Максим Федин, третий тур), «Атырау» 3:2 (Антон Шиндер-дубль и Джаба Канкава, четвертый тур).

В то же время пять голов из 13 в составе «Астаны» также провели новобранцы с учетом вернувшихся из аренды футболистов. Это Бахтиер Зайнутдинов, оформивший хет-трик во встрече четвертого тура с «Иртышом» (6:1), отличившийся в этой же игре Юрий Перцух, а также Алексей Щеткин — в игре с «Жетысу» 2:0 (второй тур).

Тройку «результативных новичков» замыкает «Шахтер». У карагандинцев четыре гола из пяти забили Дамир Кояшевич — в матчах с «Ордабасы» 1:2 (первый тур) и «Кызыл-Жаром СК» 2:1 (четвертый тур), Сергей Шафф — во встрече с «Жетысу» 1:1 и Александр Мигунов — в игре того же четвертого тура против «Кызыл-Жара СК».

Далее по списку идут «Иртыш»,"Ордабасы" — по три гола забили новички, «Кызыл-Жар СК», «Кайрат» — по два, «Акжайык», «Жетысу», «Атырау», «Актобе» — по одному.

В текущем сезоне лишь в «Кайсаре» пока не забивали новые футболисты. При этом на счету кызылординского клуба всего один мяч, его автором в матче второго тура с «Акжайыком» (1:1) стал Матиас Курьор, выступающий в составе «волков» с 2017 года.