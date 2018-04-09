Снова в деле, или у каких команд больше всех мячей забивают новички КПЛ-2018
«Тобол» по итогам четвертого тура казахстанской казахстанской
«Тобол» по итогам четвертого тура казахстанской казахстанской
Костанайский клуб не забивал только во втором туре, когда дома проиграл «Шахтеру» (0:1). В остальных матчах были одержаны победы не без помощи футболистов, подписанных в период межсезонья — над «Жетысу» 1:0 (Бауыржан Турысбек, первый тур), «Кызыл-Жаром СК» 2:1 (Танат Нусербаев и Максим Федин, третий тур), «Атырау» 3:2 (Антон
В то же время пять голов из 13 в составе «Астаны» также провели новобранцы с учетом вернувшихся из аренды футболистов. Это Бахтиер Зайнутдинов, оформивший
Тройку «результативных новичков» замыкает «Шахтер». У карагандинцев четыре гола из пяти забили Дамир Кояшевич — в матчах с «Ордабасы» 1:2 (первый тур) и «Кызыл-Жаром СК» 2:1 (четвертый тур), Сергей Шафф — во встрече с «Жетысу» 1:1 и Александр Мигунов — в игре того же четвертого тура против «Кызыл-Жара СК».
Далее по списку идут «Иртыш»,"Ордабасы" — по три гола забили новички, «Кызыл-Жар СК», «Кайрат» — по два, «Акжайык», «Жетысу», «Атырау», «Актобе» — по одному.
В текущем сезоне лишь в «Кайсаре» пока не забивали новые футболисты. При этом на счету кызылординского клуба всего один мяч, его автором в матче второго тура с «Акжайыком» (1:1) стал Матиас Курьор, выступающий в составе «волков» с 2017 года.
Напомним, матчи пятого тура чемпионата Казахстана по футболу пройдут 14 апреля. Встретятся «Кызыл-Жар СК» — «Жетысу», «Атырау» — «Шахтер», «Актобе» — «Тобол», «Акжайык» — «Ордабасы», «Астана» — «Кайрат», «Кайсар» — «Иртыш».