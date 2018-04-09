Болгарский специалист прокомментировал информацию о возможном варианте работы в «Кайрате»

— Димитар, в прессе прошла информация, что летом Вы сможете вернуться в «Иртыш», либо же возглавить «Кайрат». Выходили ли на Вас представители казахстанских клубов?

— Нет, пока что никто из казахстанских клубов не выходил на связь со мной. На данном этапе я не вижу смысла комментировать подобную информацию. Как только появится конкретное предложение, тогда и посмотрим. Сейчас я сосредоточен на своем действующем контракте.

— Как думаете, кто станет основным конкурентом «Астаны» и «Кайрата» в борьбе за чемпионство?

— Я все еще слежу за чемпионатом Казахстана у себя на родине, в Болгарии. Думаю, что основными конкурентами «Кайрата» и «Астаны» будут «Ордабасы» и «Тобол». Но я очень надеюсь, что достойную конкуренцию им сможет навязать и «Иртыш», который я совсем недавно тренировал.

— Ваш «Лудогорец» на УТС в Турции играл против «Кайрата». Слабей ли стали алматинцы, на Ваш взгляд?

— Знаете, трудно делать выводы, исходя из одной-двух игр в Турции. «Кайрату» не хватает Жерара Гоу в атаке. Это очевидно. Так же считаю, что функционерам клуба необходимо грамотно подходить к формированию состава и проводить точечную селекцию.

— На что могут рассчитывать клубы, которые тренируют Ваши соотечественники — «Кызыл-Жар СК», «Кайсар» и «Ордабасы»?

— «Кызыл-Жару СК» будет сложнее всех. Там очень скромный бюджет, который не позволяет вести правильную селекцию на трансферном рынке. Все должно быть на порядок выше.

Что касается «Кайсара», то я думал, что в прошлом сезоне они будут бороться за четвертое-пятое место, однако в итоге кызылординцы финишировали на шестой позиции. В это межсезонье они смогли сохранить прошлогодний состав и команду пополнили хорошие игроки. Я думаю, что поражения в текущем чемпионате — это временная ситуация и, в конце концов, они будут опять биться за место в первой «пятерке».

«Ордабасы», который тренирует Дерменджиев, здорово начал сезон. Надеюсь, что шымкентцы смогут побороться за самые высокие места.