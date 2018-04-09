Болгарский специалист прокомментировал информацию о возможном варианте работы в «Кайрате»
Болгарский тренер Димитар Димитров в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал информацию о вероятном возвращении в Казахстан.
Болгарский тренер Димитар Димитров в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал информацию о вероятном возвращении в Казахстан.
— Димитар, в прессе прошла информация, что летом Вы сможете вернуться в «Иртыш», либо же возглавить «Кайрат». Выходили ли на Вас представители казахстанских клубов?
— Нет, пока что никто из казахстанских клубов не выходил на связь со мной. На данном этапе я не вижу смысла комментировать подобную информацию. Как только появится конкретное предложение, тогда и посмотрим. Сейчас я сосредоточен на своем действующем контракте.
— Как думаете, кто станет основным конкурентом «Астаны» и «Кайрата» в борьбе за чемпионство?
— Я все еще слежу за чемпионатом Казахстана у себя на родине, в Болгарии. Думаю, что основными конкурентами «Кайрата» и «Астаны» будут «Ордабасы» и «Тобол». Но я очень надеюсь, что достойную конкуренцию им сможет навязать и «Иртыш», который я совсем недавно тренировал.
— Ваш «Лудогорец» на УТС в Турции играл против «Кайрата». Слабей ли стали алматинцы, на Ваш взгляд?
— Знаете, трудно делать выводы, исходя из
— На что могут рассчитывать клубы, которые тренируют Ваши соотечественники — «Кызыл-Жар СК», «Кайсар» и «Ордабасы»?
— «Кызыл-Жару СК» будет сложнее всех. Там очень скромный бюджет, который не позволяет вести правильную селекцию на трансферном рынке. Все должно быть на порядок выше.
Что касается «Кайсара», то я думал, что в прошлом сезоне они будут бороться за
«Ордабасы», который тренирует Дерменджиев, здорово начал сезон. Надеюсь, что шымкентцы смогут побороться за самые высокие места.
Напомним, Димитров в Казахстане тренировал «Иртыш», который при нем завоевал бронзовые медали КПЛ-2016, а так же вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Црвене Звезде» из Сербии. В настоящее время специалист тренирует болгарский «Лудогорец».