Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Динамо М
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
8.04
Милан1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
8.04
Валенсия1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
8.04
Марсель0
Монпелье0
Все события
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры
Кто из игроков НХЛ усилит сборную России на чемпионате мира
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Болгарский специалист прокомментировал информацию о возможном варианте работы в «Кайрате»

Болгарский тренер Димитар Димитров в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал информацию о вероятном возвращении в Казахстан.

— Димитар, в прессе прошла информация, что летом Вы сможете вернуться в «Иртыш», либо же возглавить «Кайрат». Выходили ли на Вас представители казахстанских клубов?
— Нет, пока что никто из казахстанских клубов не выходил на связь со мной. На данном этапе я не вижу смысла комментировать подобную информацию. Как только появится конкретное предложение, тогда и посмотрим. Сейчас я сосредоточен на своем действующем контракте.

Читайте также
Отказник, или почему бельгийский новичок «Кайрата» будет выступать в первой лиге Казахстана

— Как думаете, кто станет основным конкурентом «Астаны» и «Кайрата» в борьбе за чемпионство?
— Я все еще слежу за чемпионатом Казахстана у себя на родине, в Болгарии. Думаю, что основными конкурентами «Кайрата» и «Астаны» будут «Ордабасы» и «Тобол». Но я очень надеюсь, что достойную конкуренцию им сможет навязать и «Иртыш», который я совсем недавно тренировал.

— Ваш «Лудогорец» на УТС в Турции играл против «Кайрата». Слабей ли стали алматинцы, на Ваш взгляд?
— Знаете, трудно делать выводы, исходя из одной-двух игр в Турции. «Кайрату» не хватает Жерара Гоу в атаке. Это очевидно. Так же считаю, что функционерам клуба необходимо грамотно подходить к формированию состава и проводить точечную селекцию.

— На что могут рассчитывать клубы, которые тренируют Ваши соотечественники — «Кызыл-Жар СК», «Кайсар» и «Ордабасы»?
— «Кызыл-Жару СК» будет сложнее всех. Там очень скромный бюджет, который не позволяет вести правильную селекцию на трансферном рынке. Все должно быть на порядок выше.

Что касается «Кайсара», то я думал, что в прошлом сезоне они будут бороться за четвертое-пятое место, однако в итоге кызылординцы финишировали на шестой позиции. В это межсезонье они смогли сохранить прошлогодний состав и команду пополнили хорошие игроки. Я думаю, что поражения в текущем чемпионате — это временная ситуация и, в конце концов, они будут опять биться за место в первой «пятерке».

«Ордабасы», который тренирует Дерменджиев, здорово начал сезон. Надеюсь, что шымкентцы смогут побороться за самые высокие места.

Напомним, Димитров в Казахстане тренировал «Иртыш», который при нем завоевал бронзовые медали КПЛ-2016, а так же вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Црвене Звезде» из Сербии. В настоящее время специалист тренирует болгарский «Лудогорец».

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
В "Кайсаре" прокомментировали информацию об отставке главного тренера Младенова
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей
Хоккеист ЦСКА признан лучшим форвардом полуфинальных серий КХЛ
Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры
Кто из игроков НХЛ усилит сборную России на чемпионате мира
Болельщики выбрали лучший гол в истории ЧМ по футболу (видео)
Рейнгольд: Карпин, какой ты тренер?
Четырехкратный чемпион ОИ Свендсен объявил о завершении карьеры
Новости
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь