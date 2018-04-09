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В США игроку показали красную карточку, а после видеоповтора заменили ее на желтую
В МЛС впервые в истории лиги отменили удаление по ходу матча.
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В МЛС впервые в истории лиги отменили удаление по ходу матча.
В матче «Атланта» — «Лос-Анджелес» защитнику хозяев Крису Маккэнну показали прямую красную карточку после жесткого подката на 1-й минуте встречи. Игрок ушел с поля, а судья Тед Анкел после видеопросмотра поменял свое решение, вернул Маккэнна на поле и показал ему желтую карточку, оставив таким образом в игре.
«Атланта» в итоге победила 5:0 и осталась на втором месте в Восточной конференции.