В США игроку показали красную карточку, а после видеоповтора заменили ее на желтую

В матче «Атланта» — «Лос-Анджелес» защитнику хозяев Крису Маккэнну показали прямую красную карточку после жесткого подката на 1-й минуте встречи. Игрок ушел с поля, а судья Тед Анкел после видеопросмотра поменял свое решение, вернул Маккэнна на поле и показал ему желтую карточку, оставив таким образом в игре.