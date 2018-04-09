Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Юлия Снигирь впервые показала подросшего сына от Евгения Цыганова
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Поклонники решили, что Светлана Лобода выходит замуж
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Динамо М
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
8.04
Милан1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
8.04
Валенсия1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
8.04
Марсель0
Монпелье0
Все события
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей
Хоккеист ЦСКА признан лучшим форвардом полуфинальных серий КХЛ
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
13:41 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В США игроку показали красную карточку, а после видеоповтора заменили ее на желтую

В МЛС впервые в истории лиги отменили удаление по ходу матча.

В матче «Атланта» — «Лос-Анджелес» защитнику хозяев Крису Маккэнну показали прямую красную карточку после жесткого подката на 1-й минуте встречи. Игрок ушел с поля, а судья Тед Анкел после видеопросмотра поменял свое решение, вернул Маккэнна на поле и показал ему желтую карточку, оставив таким образом в игре.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атланта» в итоге победила 5:0 и осталась на втором месте в Восточной конференции.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей
Хоккеист ЦСКА признан лучшим форвардом полуфинальных серий КХЛ
Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры
Кто из игроков НХЛ усилит сборную России на чемпионате мира
Болельщики выбрали лучший гол в истории ЧМ по футболу (видео)
Рейнгольд: Карпин, какой ты тренер?
Четырехкратный чемпион ОИ Свендсен объявил о завершении карьеры
Новости
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь