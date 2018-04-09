Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

« Китайский клуб “Цзянсу Сунин” был моим последним опытом тренерской работы. Я сделал все, что хотел в своей тренерской карьере и доволен этим», — сказал он.

С 2012 по 2015 год Капелло возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.