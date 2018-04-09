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13:46 (мск), источник: ТАСС

Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

ТАСС, 9 апреля. Итальянский футбольный тренер Фабио Капелло объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом заявил сам 71-летний специалист, которого цитирует телерадиокомпания Rai.

Источник: РИА "Новости"

«Китайский клуб “Цзянсу Сунин” был моим последним опытом тренерской работы. Я сделал все, что хотел в своей тренерской карьере и доволен этим», — сказал он.

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С 2012 по 2015 год Капелло возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.

Специалист также возглавлял итальянские «Милан», «Рому», «Ювентус», испанский «Реал» и сборную Англии. Пять раз он приводил клубы к победе в чемпионате Италии, также Капелло является двукратным победителем испанского первенства в качестве тренера «Реала». В июне 2017 года он возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин».

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