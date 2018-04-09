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21-летний игрок «Баварии» в 6-й раз стал чемпионом
Французский полузащитник Кингсли Коман вновь стал чемпионом. 21-летний игрок выиграл очередной титул вместе с «Баварией».
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Французский полузащитник Кингсли Коман вновь стал чемпионом. 21-летний игрок выиграл очередной титул вместе с «Баварией».
До этого он дважды становился чемпионом с «ПСЖ», один раз с «Ювентусом» и дважды — с «Баварией».