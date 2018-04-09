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12:23 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Эррера плюнул на логотип «Манчестер Сити» (видео)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера плюнул на логотип «Манчестер Сити» после дерби.

Команда Жозе Моуринью уступала 0:2 после первого тайма, но одержала волевую победу и не позволила «Сити» досрочно стать чемпионом.

Любимец болельщиков «МЮ» Андер Эррера в перерыве по пути в раздевалку плюнул и попал в логотип «Ман Сити».

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители «Сити» назвали поступок Эрреры неуважительным.

Сам Эррера уверяет, что все получилось случайно.

«Анде видел повтор и в шоке от того, что кто-то может подумать, что он сделал это специально. Это чистая случайность», — заявил представитель «МЮ».

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