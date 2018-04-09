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Эррера плюнул на логотип «Манчестер Сити» (видео)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера плюнул на логотип «Манчестер Сити» после дерби.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера плюнул на логотип «Манчестер Сити» после дерби.
Команда Жозе Моуринью уступала 0:2 после первого тайма, но одержала волевую победу и не позволила «Сити» досрочно стать чемпионом.
Любимец болельщиков «МЮ» Андер Эррера в перерыве по пути в раздевалку плюнул и попал в логотип «Ман Сити».
Представители «Сити» назвали поступок Эрреры неуважительным.
Сам Эррера уверяет, что все получилось случайно.
«Анде видел повтор и в шоке от того, что