Эррера плюнул на логотип «Манчестер Сити» (видео)

Команда Жозе Моуринью уступала 0:2 после первого тайма, но одержала волевую победу и не позволила «Сити» досрочно стать чемпионом. Любимец болельщиков «МЮ» Андер Эррера в перерыве по пути в раздевалку плюнул и попал в логотип «Ман Сити».

Представители «Сити» назвали поступок Эрреры неуважительным.



Сам Эррера уверяет, что все получилось случайно.



«Анде видел повтор и в шоке от того, что кто-то может подумать, что он сделал это специально. Это чистая случайность», — заявил представитель «МЮ».