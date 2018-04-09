В бывшего футболиста сборной Украины стреляла теща

Экс-футболист приехал забрать дочку в воскресенье, но не встретил в доме ни ребенка, ни бывшей жены. Вышедшая на балкон бывшая теща Шовковского в грубой форме попросила его уйти, после чего начала кидаться камнями, а затем стрелять.



«Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в

воскресенье ни матери ни дочки в доме не оказалось.



Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю.



Сначала Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными (!) с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета!



Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь», — написал Шовковский на своей странице в фэйсбуке.