Египетский велосипедист проедет 7000 км, чтобы попасть на ЧМ.
В бывшего футболиста сборной Украины стреляла теща
В бывшего вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского стреляла его бывшая теща.
В бывшего вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского стреляла его бывшая теща.
«Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в
воскресенье ни матери ни дочки в доме не оказалось.
Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю.
Сначала Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными (!) с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета!
Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь», — написал Шовковский на своей странице в фэйсбуке.