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11:49 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В бывшего футболиста сборной Украины стреляла теща

В бывшего вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского стреляла его бывшая теща.

Экс-футболист приехал забрать дочку в воскресенье, но не встретил в доме ни ребенка, ни бывшей жены. Вышедшая на балкон бывшая теща Шовковского в грубой форме попросила его уйти, после чего начала кидаться камнями, а затем стрелять.

«Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в
воскресенье ни матери ни дочки в доме не оказалось.

Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю.

Сначала Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными (!) с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета!

Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь», — написал Шовковский на своей странице в фэйсбуке.

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