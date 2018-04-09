Голевая феерия, или что нужно знать о четвертом туре КПЛ
Ни одного ничейного результата не было зафиксировано в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Ни одного ничейного результата не было зафиксировано в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
— При этом в пяти случаях из шести победу одержали хозяева поля. Автором единственной виктории в гостях является «Астана».
— В то же время «Астана» благодаря крупной победе над «Иртышом» (6:1) стала самой результативной командой чемпионата. В ее активе 13 мячей. При этом астанчане впервые пропустили с началом нового сезона.
— Кроме того, данный тур получился самым результативным в
— По итогам четвертого тура без поражений идут только три клуба: «Астана», «Ордабасы», «Кайрат».
— Побед также не знают три клуба: «Кайсар», «Кызыл-Жар СК», «Атырау». Вдобавок петропавловцы и «нефтяники» в отличии от других команд еще не имеют в активе очков.
— «Кызыл-Жар СК» четвертую игру подряд проиграл с одинаковым счетом 1:2, тогда как «Кайсар» стал обладателем самой беззубой атаки, на счету которой всего один гол в четырех играх.
— «Иртыш» после крупного поражения от «Астаны» (1:6) стал самым пропускаемым клубом после четырех туров — девять пропущенных мячей.
— Список лучших бомбардиров с тремя голами возглавил полузащитник «Астаны» Бахтиер Зайнутдинов. Также в его активе числится одна результативная передача.
— Матч «Кайрат» — «Акжайык» стал самым посещаемым в туре — 7100 зрителей. Низкая посещаемость была зафиксирована во встрече «Жетысу» и «Кайсара» — 800 болельщиков.
Напомним, матчи пятого тура пройдут 14 апреля. Встретятся «Кызыл-Жар СК» — «Жетысу», «Атырау» — «Шахтер», «Актобе» — «Тобол», «Акжайык» — «Ордабасы», «Астана» — «Кайрат», «Кайсар» — «Иртыш».