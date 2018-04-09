Голевая феерия, или что нужно знать о четвертом туре КПЛ

— При этом в пяти случаях из шести победу одержали хозяева поля. Автором единственной виктории в гостях является «Астана».

— В то же время «Астана» благодаря крупной победе над «Иртышом» (6:1) стала самой результативной командой чемпионата. В ее активе 13 мячей. При этом астанчане впервые пропустили с началом нового сезона.

— Кроме того, данный тур получился самым результативным в премьер-лиге. Было забито 23 гола, тогда как в третьем — 11, во втором — 13, в первом — 14.

— По итогам четвертого тура без поражений идут только три клуба: «Астана», «Ордабасы», «Кайрат».

— Побед также не знают три клуба: «Кайсар», «Кызыл-Жар СК», «Атырау». Вдобавок петропавловцы и «нефтяники» в отличии от других команд еще не имеют в активе очков.

— «Кызыл-Жар СК» четвертую игру подряд проиграл с одинаковым счетом 1:2, тогда как «Кайсар» стал обладателем самой беззубой атаки, на счету которой всего один гол в четырех играх.

— «Иртыш» после крупного поражения от «Астаны» (1:6) стал самым пропускаемым клубом после четырех туров — девять пропущенных мячей.

— Список лучших бомбардиров с тремя голами возглавил полузащитник «Астаны» Бахтиер Зайнутдинов. Также в его активе числится одна результативная передача.

— Матч «Кайрат» — «Акжайык» стал самым посещаемым в туре — 7100 зрителей. Низкая посещаемость была зафиксирована во встрече «Жетысу» и «Кайсара» — 800 болельщиков.