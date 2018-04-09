Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
7 ошибок при использовании презервативов
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Динамо М
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
8.04
Милан1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
8.04
Валенсия1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
8.04
Марсель0
Монпелье0
Все события
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей
Хоккеист ЦСКА признан лучшим форвардом полуфинальных серий КХЛ
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Мадонна, Депп: кто не составил брачный договор и дорого заплатил
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
12:51 (мск), источник: Vesti.kz

Голевая феерия, или что нужно знать о четвертом туре КПЛ

Ни одного ничейного результата не было зафиксировано в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

— При этом в пяти случаях из шести победу одержали хозяева поля. Автором единственной виктории в гостях является «Астана».

— В то же время «Астана» благодаря крупной победе над «Иртышом» (6:1) стала самой результативной командой чемпионата. В ее активе 13 мячей. При этом астанчане впервые пропустили с началом нового сезона.

— Кроме того, данный тур получился самым результативным в премьер-лиге. Было забито 23 гола, тогда как в третьем — 11, во втором — 13, в первом — 14.

Читайте также
Неудержимый Зайнутдинов и невезучий «Кызыл-Жар СК». Обзор четвертого тура КПЛ

— По итогам четвертого тура без поражений идут только три клуба: «Астана», «Ордабасы», «Кайрат».

— Побед также не знают три клуба: «Кайсар», «Кызыл-Жар СК», «Атырау». Вдобавок петропавловцы и «нефтяники» в отличии от других команд еще не имеют в активе очков.

— «Кызыл-Жар СК» четвертую игру подряд проиграл с одинаковым счетом 1:2, тогда как «Кайсар» стал обладателем самой беззубой атаки, на счету которой всего один гол в четырех играх.

— «Иртыш» после крупного поражения от «Астаны» (1:6) стал самым пропускаемым клубом после четырех туров — девять пропущенных мячей.

— Список лучших бомбардиров с тремя голами возглавил полузащитник «Астаны» Бахтиер Зайнутдинов. Также в его активе числится одна результативная передача.

— Матч «Кайрат» — «Акжайык» стал самым посещаемым в туре — 7100 зрителей. Низкая посещаемость была зафиксирована во встрече «Жетысу» и «Кайсара» — 800 болельщиков.

Напомним, матчи пятого тура пройдут 14 апреля. Встретятся «Кызыл-Жар СК» — «Жетысу», «Атырау» — «Шахтер», «Актобе» — «Тобол», «Акжайык» — «Ордабасы», «Астана» — «Кайрат», «Кайсар» — «Иртыш».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Как букмекеры оценивают шансы казахстанских футболисток на победу перед стартом матча с Россией в отборе ЧМ-2019
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей
Хоккеист ЦСКА признан лучшим форвардом полуфинальных серий КХЛ
Механик «Феррари», сбитый Райкконеном, успешно прооперирован
СМИ назвали гонорар Нурмагомедова за бой с Яквинтой
Четырехкратный чемпион ОИ Свендсен объявил о завершении карьеры
Рейнгольд: Карпин, какой ты тренер?
Сироткин поднялся на 15-е место в протоколе Гран-при Бахрейна
Новости
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян» Резкие высказывания актера об отечественных зрителях в недавнем интервью вызвали широкий общественный резонанс
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь