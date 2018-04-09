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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Неудержимый Зайнутдинов и невезучий «Кызыл-Жар СК». Обзор четвертого тура КПЛ

Очень интересным и результативным выдался четвертый тур чемпионата Казахстана по футболу. По его итогам лидеры закрепились на своих позициях, передает корреспондент Vesti.kz.

«Астана» как-то на удивление легко разобралась с «Иртышом», хотя до перерыва павлодарцы весьма неплохо смотрелись. Во втором тайме уже полностью расклеились и потерпели крупное поражение (1:6).

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У победителей лучший матч с момента перехода в столичный клуб выдал Бахтиер Зайнутдинов, оформивший хет-трик и отдавший одну результативную передачу. Более того, после данного тура он выбился в лучшие бомбардиры чемпионата. Плюс астанчане набрали 12 очков и сохранили за собой первое место в таблице, в то время как «Иртыш» потерпел второе поражение подряд и опустился на шестую строчку.

«Ордабасы» не отпустил астанчан в таблице, южане набрали столько же баллов благодаря победе над «Актобе» (3:1). Лишь из-за разницы мячей идут на второй позиции. В любом случае отдадим должное Георги Дерменджиеву, болгарскому специалисту удалось привить команде дисциплину, за счет чего ею и были одержаны четыре победы на старте сезона. Посмотрим, как она покажет себя в следующих турах. Что касается актюбинцев, играют пока ни шатко, ни валко. Для них будет успехом, если в конечном итоге финишируют выше шестого места. Пока они — седьмые.

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«Кайрат» набрал запланированные очки, отправив три безответных мяча в ворота «Акжайыка». По правде говоря, уральцы не впечатлили, что, собственно, позволило алматинцам выиграть без максимальной самоотдачи. Но в следующем туре у подопечных Карлоса Феррера будет другой настрой, поскольку им предстоит сыграть на выезде с принципиальным соперником — «Астаной». И только победа поможет южанам отбросить северян с первой строчки, в случае поражения отстанут от действующего чемпиона на пять пунктов. На данный момент кайратовцы замыкают призовую тройку, «Акжайык» — на девятом месте.

«Жетысу» во встрече с «Кайсаром» отпраздновал первую победу после возвращения в премьер-лигу и поднялся на восьмое место. Ее исход предопределил гол Рауля Джалилова на 24-й минуте. Впрочем, рано или поздно семиреченцев должно было прорвать, однако нельзя сказать, что впредь они начнут исправно разживаться очками, так как по-прежнему забивают немного — два гола в четырех играх. Кстати, кызылординцы и вовсе один мяч провели. При этом потерпели третью неудачу, сказавшуюся на их турнирном положении — десятое место.

«Атырау» в гостевом поединке с «Тоболом» был близок к первой победе в сезоне. После первого тайма футболисты Вахида Масудова вели со счетом 2:1, тогда как во втором тайме в течение пяти минут пропустили два мяча и остались ни с чем в четвертом туре кряду. Вдобавок увязли на последнем 12-м месте. Костанайцы между тем с девятью очками подобрались к четвертой позиции. Возможно, у «Тобола» не все пока получается, но подбор исполнителей у Владимира Никитенко более чем добротный, а потому костанайский клуб обязан биться за место в тройке.

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«Кызыл-Жар СК» проиграл «Шахтеру» и в четвертый раз подряд потерпел поражение со счетом 1:2

«Кызыл-Жарс СК» четвертую игру подряд проиграл с «любимым» счетом 1:2, на этот раз «Шахтеру». Что тут скажешь, не везет, так не везет. Не исключено, в следующем туре петропавловцам подфартит и доведется уйти с предпоследней 11-й строчки, как-никак дома встретятся с равным по силам соперником «Жетысу». У карагандинцев турнирный расклад вполне приемлемый — пятое место.

Напомним, матчи пятого тура пройдут 14 апреля. Встретятся «Кызыл-Жар СК» — «Жетысу», «Атырау» — «Шахтер», «Актобе» — «Тобол», «Акжайык» — «Ордабасы», «Астана» — «Кайрат», «Кайсар» — «Иртыш».

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