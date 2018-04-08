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00:22 (мск), источник: Советский спорт

Антонио Конте: Игра с «Вест Хэмом» в полной мере описывает наш сезон

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:1).

Источник: Reuters

— Итоговый результат не может устраивать нас. Думаю, эта игра является отражением того, что происходит с командой в этом сезоне. Во многих матчах мы демонстрировали хороший футбол, создавали множество моментов, но действовали слишком расточительно в завершающей стадии атаки. На протяжении всего сезона мне приходилось неоднократно говорить о том, что мы не реализовывали создаваемые шансы. Так и сегодня мы позволили сравнять счет сопернику, который использовал свой единственный момент. Эта игра в полной мере описывает наш сезон.

Мы в очередной раз не смогли добиться положительного результата и сыграли вничью. В таких матчах нужно побеждать. Я разочарован и надеюсь, что мои игроки сегодня отправятся домой с тем же грузом невыполненной задачи. Необходимо уметь признавать свои неудачи. Если мы примем сегодняшний результат, сославшись на то, что нам не повезло, мы не вынесем для себя никаких положительных моментов на будущее, — цитирует Конте официальный сайт клуба.

Добавим, что после этой встречи «Челси» набрал 5 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Саутгемптоном».

Челси 1:1
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм Юнайтед
8.04.2018, 18:30 основной раунд: 33-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Дэвид Мойес
Голы
36′ Сесар Аспиликуэта (А. Мората) 28
17 Хавьер Эрнандес (М. Арнаутович) 73′
Составы
Тибо Куртуа 13
Антонио Рюдигер 2
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Сеск Фабрегас 4
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
Виллиан 22
78′ Виктор Мозес 15
Родригес Педро 11
78′ Альваро Мората 9
Оливье Жиру 18
25 Джо Харт
21 Анджело Огбонна
41 Деклан Райс
5 Пабло Сабалета
26 Артур Масуаку
8 Шейку Куяте
16 Марк Нобл 46′
7 Марко Арнаутович
3 Аарон Крессуэлл 64′
27 Патрис Эвра
18 Жоау Мариу 85′
33 Джош Каллен
31 Эдмилсон Фернандес 70′
17 Хавьер Эрнандес
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
10 Угловые 6
7 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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