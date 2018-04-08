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20:19 (мск), источник: ТАСС

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 8 апреля. Мадридский «Реал» на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью в дерби с «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: AFP 2018

В составе хозяев гол забил Криштиану Роналду (53-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (57).

Эта ничья стала для «Реала» первой за последние десять матчей в чемпионате Испании. Для Роналду этот гол стал 650-м в карьере в 903 играх, в текущем сезоне национального чемпионата португалец идет на втором месте в списке лучших бомбардиров (23 гола). Гол Роналду стал 500-м в истории мадридских дерби в рамках чемпионата Испании.

В турнирной таблице «Атлетико» находится на втором месте, набрав 68 очков, «Реал» с 64 очками идет третьим. Лидирует «Барселона» — 79 очков.

В следующем туре «Реал» 15 апреля в гостях встретится с «Малагой», «Атлетико» в тот же день дома сыграет с «Леванте».

Реал 1:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
8.04.2018, 17:15 основной раунд: 31-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Диего Симеоне
Голы
53′ Криштиану Роналду (Г. Бэйл) 7
7 Антуан Гризманн (Виктор Мачин Перес Витоло) 57′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
88′ Лукас Васкес 17
14′ Тони Кроос 8
Гарет Бэйл 11
72′ Марко Асенсио 20
Франсиско Роман Иско 22
72′ Матео Ковачич 23
Лука Модрич 10
64′ Криштиану Роналду 7
Карим Бензема 9
13 Ян Облак
20 Хуанфран
19 Лукас Эрнандез 89′
2 Диего Годин
15 Стефан Савич
6 Коке
7 Антуан Гризманн
8 Ньигес Сауль
23 Виктор Мачин Перес Витоло 61′ 17′
11 Анхель Корреа
18 Диегу Коста 71′
14 Габриэль Фернандес Габи
5 Томас Партей 82′ 34′
21 Кевин Гамейро
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
30 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 5
11 Угловые 2
12 Фолы 17
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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