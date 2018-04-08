«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании

В составе хозяев гол забил Криштиану Роналду (53-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (57).
Эта ничья стала для «Реала» первой за последние десять матчей в чемпионате Испании. Для Роналду этот гол стал 650-м в карьере в 903 играх, в текущем сезоне национального чемпионата португалец идет на втором месте в списке лучших бомбардиров (23 гола). Гол Роналду стал 500-м в истории мадридских дерби в рамках чемпионата Испании.
В турнирной таблице «Атлетико» находится на втором месте, набрав 68 очков, «Реал» с 64 очками идет третьим. Лидирует «Барселона» — 79 очков.
В следующем туре «Реал» 15 апреля в гостях встретится с «Малагой», «Атлетико» в тот же день дома сыграет с «Леванте».