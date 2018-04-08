«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании

Эта ничья стала для «Реала» первой за последние десять матчей в чемпионате Испании. Для Роналду этот гол стал 650-м в карьере в 903 играх, в текущем сезоне национального чемпионата португалец идет на втором месте в списке лучших бомбардиров (23 гола). Гол Роналду стал 500-м в истории мадридских дерби в рамках чемпионата Испании.