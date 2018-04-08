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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» вырвал победу у «Кьево», «Верона» одолела «Кальяри»

«Наполи» победил «Кьево» в поединке 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Источник: Reuters

Автором первого гола стал нападающий «Кьево» Мариуш Стемпиньский, отличившийся на 73-й минуте после передачи полузащитника Эмануэле Джаккерини. Хозяева сравняли счёт на 89-й минуте благодаря точному удару форварда Аркадиуша Милика. Победный гол забил хавбек Амаду Диавара в добавленное время.

«Наполи», набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. «Кьево» (29) располагается на 14-й строчке.

В других матчах 31-го тура «Верона» на своём поле одолела «Кальяри» (1:0), а «Болонья» на выезде потерпела поражение от «Кротоне» (0:1).

Наполи 2:1
Первый тайм: 0:0
Кьево
8.04.2018, 16:00 основной раунд: 31-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Роландо Маран
Голы
89′ Аркадиуш Милик (Л. Инсинье) 99
90+3′ Амаду Диавара 42
9 Мариуш Стемпиньски (Э. Джаккерини) 73′
Нереализованные пенальти
51′ Д. Мертенс 14
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
54′ Мариу Руй 6
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Лоренцо Тонелли 62
Амаду Диавара 42
Хосе Кальехон 7
90′ Лоренцо Инсинье 24
70′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Петр Зелиньски 20
64′ Марек Хамшик 17
Аркадиуш Милик 99
90′ Дрис Мертенс 14
Марко Рог 30
70 Стефано Соррентино
14 Маттия Бани
18 Массимо Гобби
40 Ненад Томович
4 Никола Ригони
8 Иван Радованович
27 Фабио Депаоли 12′
77 Самюэль Бастьен
45 Роберто Инглезе 77′
17 Эмануэле Джаккерини 82′ 55′
11 Мехди Лерис
69 Риккардо Меджорини 52′
9 Мариуш Стемпиньски
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
33 Удары (всего) 4
12 Удары в створ 2
14 Угловые 0
7 Фолы 12
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Джанлука Манганьелло (Италия)
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Красная карточка
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