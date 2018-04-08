«Окжетпес» одержал вторую победу и возглавил Первую лигу

Если первая половина оказалась без забитых мячей, то во второй один сумел забить Санат Жумаханов, он и оказался победным для «синегорцев», второй тур подряд благодаря одному голу переигрывающим соперника. «Махтаарал» же пока не порадовал своих поклонников взятиями чужих ворот. Таким образом, у «Окжетпеса» стало шесть очков и он на первом месте, «Махтаарал» остается с одним баллом. В следующем туре кокшетаусцы примут кызылординский «Байконур», а «Махтаарал» в Темиртау померится силами с «Шахтер-Булатом». «Махтаарал» — «Окжетпес» 0:1 (0:0) Гол: Жумаханов 66 (0:1).