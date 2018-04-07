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17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сити» уязвим. Проблема команды — в ее психологии победителя

Как бы странно это ни звучало.

Источник: Reuters

Главная составляющая успеха Хосепа Гвардиолы — даже не тактическая. Если бы только тактика определяла результат в футболе, Марсело Бьельса был бы вечным чемпионом, а Карлос Террасас тренировал топ-клуб (а вы даже не знаете без гугла, кто это). Тактика — еще не все и точно не всегда главное. Основной залог величия Пепа — психологическая работа с людьми, которых он видит рядом с собой.

Вы должны были заметить, что он всегда за своих футболистов. Возможно, вы уже не помните, но тренерская карьера Гвардиолы началась со сложнейшего челленджа: Хави в «Барселоне» потерял вкус к футболу, пошли слухи о его трансфере в Англию. Одним разговором с ним было не ограничиться, и Пеп знал это. Гильем Балаге в своей книге о Гвардиоле рассказывает о том, как часто тренеру приходилось общаться с Хави, чтобы вернуть его в чувство и дать гениальному полузащитнику то, чего он лишился — чемпионский менталитет и жажду быть безошибочным.

И так было постоянно. У Данте проблемы в «Баварии»? Гвардиола публично говорит, что никто, кроме Данте, ему не нужен. Все хихикают над Клаудио Браво, который пропускает все, что летит в створ? После первой же удачной игры Пеп заявляет, что в полном восторге от того, как выступил его вратарь. Так, в замесе с виртуозной тактической работой, которая дает результаты, рождается видимая неуязвимость команд Гвардиолы.

Но всякий раз его команды ходят по краю. Грань между гениальностью и сумасшествием, как известно, не слишком заметна, а когда речь идет о неуязвимости и провале, грань еще тоньше. Одного раздражающего фактора достаточно, чтобы то, что ты запрограммировал в своей голове, разрушилось.

На этой неделе мы увидели, как это работает.

На этой неделе мы увидели оборотную сторону успешности работы Гвардиолы. Сильнейшая тренерская сторона Пепа является одновременно и слабым местом его команды, ее проблема — в психологии победителя, которую вырабатывает Пеп. Игроки, вдохновленные Гвардиолой, настолько уверены в собственной непогрешимости, что сталкиваясь с реальностью, могут сбиться с курса, который выглядел непреложным. И в этом отличие ментальной работы Пепа от того, что делают со своими игроками тот же Моуринью или Симеоне: они — напротив — гипертрофируют реальность, чтобы игроки ежесекундно сохраняли трезвый ум и не теряли земли под ногами. И поэтому в состоянии покоя команды Гвардиолы всегда будут на три головы выше всех остальных психологически, но под воздействием раздражающих факторов команды Маура и Симеоне окажутся сильнее.

В матчах с «Ливерпулем» и «Юнайтед» игроки «Сити», получившие электрошокером по сердцу, начали вести себя несвойственно. Здесь можно вспомнить и разговоры с арбитрами, и грубость Кевина де Брейне (он, кстати, и в Германии показывал менталитет гениальности в состоянии покоя — под раздражением он начинал нервничать, что отражалось на игре), и полные бессилия глаза Габи Жезуса после безобразного фола, совершенного от отчаяния в концовке дерби. Но самый показательный эпизод, как мне кажется, был другим.

Минут за семь до конца игры с «Юнайтед» игроки Гвардиолы проводили очередную позиционную атаку, и перевод с фланга в полуфланг позволил Лерою Сане совершить крайне перспективное открывание в совершенно пустой коридор. Но пас пошел не на Сане, и тот моментально взбесился, замахал руками и остановился, хотя мяч остался у его команды. Именно это проявление раздражения от уязвимости — самое страшное для команд Гвардиолы. Можно бить по ногам соперников от обиды, можно коллективно выпрашивать пенальти, можно пинать ногами рекламные щиты — все это не касается основы футбола Пепа. Гвардиола всегда требует от игроков много бегать, чтобы занимать лучшие позиции на поле, чтобы вскрывать слабости в построении игры соперником. И в тот момент, когда футболист в раздражении останавливается, — это уже чистосердечное признание того, что все пошло не так.

И эта проблема стала слабой стороной «Сити», сильно отдалив на этой неделе команду от мечты выиграть Лигу чемпионов. Гвардиоле есть еще о чем говорить со своими футболистами.

Манчестер Сити 2:3
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
7.04.2018, 19:30 основной раунд: 33-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Жозе Моуринью
Голы
25′ Венсан Компани (Л. Сане) 4
30′ Илкай Гюндоган (Р. Стерлинг) 8
6 Поль Погба (А. Эррера) 53′
6 Поль Погба (А. Санчес) 55′
12 Крис Смоллинг (А. Санчес) 69′
Составы
Эдерсон 31
90+1′ Луис да Силва Данилу 3
Фабиан Делф 18
90+2′ Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
63′ Рахим Стерлинг 7
79′ Фернандинью 25
Лерой Сане 19
76′ Илкай Гюндоган 8
79′ Серхио Агуэро 10
72′ Давид Сильва 21
Кевин Де Брейне 17
72′ Бернарду Силва 20
90+3′ Габриэл Жезус 33
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
18 Эшли Янг
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба 81′
9 Ромелу Лукаку 45′
31 Неманья Матич
14 Джесси Лингард 85′
39 Скотт Мактоминэй
7 Алексис Санчес 82′
19 Маркус Рэшфорд
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 37′
2 Виктор Линделеф
Статистика
6 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 4
8 Угловые 4
17 Фолы 9
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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