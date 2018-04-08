«Сухая» серия голкипера «Астаны» Эрича прервалась на 452 минуте
В прошлом году «сухая» серия Эрича составила 504 минуты.
В прошлом году «сухая» серия Эрича составила 504 минуты.
«Сухая» серия 35-летнего вратаря «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Ненада Эрича прервалась на отметке 452 минуты, сообщает KazFootball.kz.
Вратарь «Астаны» не пропускал на протяжении 452 минут. После пропущенного гола 28 октября 2017 в Астане, в матче против «Кайрата» он не пропускал до 7 апреля, когда игрок «Иртыша» Эрнандес поразил его ворота.
Стоит отметить, что в прошлом году «сухая» серия Эрича составила 504 минуты, и также игрок «Иртыша» прервал «сухую» серию.
Действующие вратарские «сухие» серии:
1. Стас Покатилов («Кайрат») — 169 минут;.
2. Андрей Шабанов («Жетысу») — 135.
Рекорд же принадлежит вратарю «Кайрата» Сергею Бойченко, который в 2005—2006 года не пропускал на протяжении 921 минуты.