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14:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Сухая» серия голкипера «Астаны» Эрича прервалась на 452 минуте

В прошлом году «сухая» серия Эрича составила 504 минуты.

«Сухая» серия 35-летнего вратаря «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Ненада Эрича прервалась на отметке 452 минуты, сообщает KazFootball.kz.

Вратарь «Астаны» не пропускал на протяжении 452 минут. После пропущенного гола 28 октября 2017 в Астане, в матче против «Кайрата» он не пропускал до 7 апреля, когда игрок «Иртыша» Эрнандес поразил его ворота.

Хет-трик Зайнутдинова принес «Астане» разгромную победу над «Иртышом».

Стоит отметить, что в прошлом году «сухая» серия Эрича составила 504 минуты, и также игрок «Иртыша» прервал «сухую» серию.

Действующие вратарские «сухие» серии:

1. Стас Покатилов («Кайрат») — 169 минут;.

2. Андрей Шабанов («Жетысу») — 135.

Рекорд же принадлежит вратарю «Кайрата» Сергею Бойченко, который в 2005—2006 года не пропускал на протяжении 921 минуты.

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