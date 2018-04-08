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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пять элементов «Баварии». Кто принес чемпионство мюнхенцам?

«СЭ» выделяет пять факторов, ставших залогом шестого кряду чемпионства «Баварии».

Источник: AP 2018

ГОЛЕВАЯ МАШИНА

Возможно, сейчас Левандовски лучший нападающий на планете. Именно классический центрфорвард, а не волшебник Месси или предпочитающий атаковать с фланга Криштиану Роналду. Возможно, в одном ряду с поляком находится штампующий голы в схожем ритме Кавани, однако не в пользу уругвайца уровень французского чемпионата и более скромные достижения в еврокубках. Впрочем, мы говорим исключительно о бундеслиге, где два турнира подряд ЛеванГОЛски отправлял мяч в сетку 30 раз. Сейчас у него 26 точных ударов в таком же количестве мачей и пять туров впереди, причем Юпп Хайнкес очень бережно относится к 29-летнему нападающему, порой оставляя его в запасе или предоставляя паузы, чтобы сберечь силы к важным еврокубковым матчам. Тренер уверен: ни в какой «Реал» Роберт не уйдет и обязательно опередит его самого в списке лучших бомбардиров в истории бундеслиги. До занимаемого Хайнкесом третьего места Левандовски осталось каких-то 46 мячей.

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КОНСТРУКТОР ИГРЫ

Умение считать деньги — чисто немецкая черта. «Бавария» же в совершенстве владеет искусством не только зарабатывать, но и тратить, ухитряясь в условиях сошедшего с ума трансферного рынка находить удивительные решения. Например, взять Хамеса Родригеса в аренду у «Реала» на два года за 15 миллионов евро. Не протирайте глаза — нолика в конце суммы сделки нет. Можно даже написать прописью: «пятнадцать». В переводе с языка цифр на нынешние цены это можно прочитать «почти бесплатно».

Колумбиец, не пользовавшийся доверием Зинедина Зидана, с удивительной легкостью адаптировался к принимающей далеко не всех южноамериканцев бундеслиге. Точность передач выше 90 процентов — это уровень. Как и красивые голы и не менее эффектные голевые пасы. Еще одно любопытное число — шесть: ни у кого в чемпионате Германии нет такого количества адресатов, отправивших мяч в сетку при помощи Хамеса. 42 миллиона евро, прописанные в качестве суммы окончательного выкупа трансфера у «Реала», — копейки для игрока такого уровня.

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НАСЛЕДНИК ЛАМА

Есть ли жизнь без Лама? Таким вопросом задавались в Германии, когда баварский капитан по окончании прошлого сезона решил повесить бутсы на гвоздь. Положительный ответ дал проведший блестящий сезон Киммих. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал отметившего недавно 23-й день рождения воспитанника академии «Штутгарта» одним из величайших талантов десятилетия. Спорить с этой оценкой сложно, ведь в юном возрасте Киммих с успехом освоил новое амплуа, причем в отличие от Лама, которого Хосеп Гвардьола решил переместить с фланга обороны в опорную зону, превратился из опорника в бровочника. Настолько успешно, что сейчас он безусловный игрок основы сборной и с десятью голевыми передачами второй в списке лучших ассистентов чемпионата Германии. Футболист, продливший недавно контракт до 2023 года, без лишней скромности заявляет: его цель стать лидером «Баварии» и сборной. Можете не сомневаться — так и будет. Кроме таланта у этого парня есть еще и потрясающее трудолюбие: никто в «Баварии» не способен набегать за матч столько, сколько удается неугомонному Киммиху (в среднем почти 12 километров).

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ

«Даже у моего сына в юношеской команде тренировки лучше, чем у Анчелотти», — заявил никогда не лезший за словом в карман Роббен. Вторая половинка дуэта «Роббери» — Рибери — предлагал итальянскому тренеру заменить себя, когда тот показывал французу, как надо играть. С ними никогда не было просто, но Хайнкес удивительным образом умеет находить общий язык с самыми сложными персонажами и вдохновлять их на подвиги, после которых никто и не вздумает заглянуть футболистам в паспорт. Как сообщил после «золотого» матча с «Аугсбургом» вице-президент мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге, оба ветерана, чей суммарный возраст равняется 69 годам, получат от «Баварии» новые контракты.

Оба уже стали легендами клуба. Для отметившего в субботу 35-й день рождения Рибери это восьмой чемпионский титул. Столько же у Кана, Шолля, Швайнштайгера и Лама. 34-летний Роббен в седьмой раз поднимет над головой «серебряную салатницу» уже в ранге самого титулованного футболиста Голландии. Арьен, отнявший это звание у оранжевой легенды Йохана Кройфа, ранее побеждал в Голландии, Испании и Англии, насобирав одиннадцать чемпионских трофеев. Продолжение обязательно последует.

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ПРОФЕССОР

А вы помните первую половину сезона? Нестабильная игра, скандалы, отставание от провалившегося в итоге Дортмунда. Все изменилось по мановению волшебной палочки Юппа Хайнкеса, а казавшееся некоторым сумасбродным решение клубных боссов вернуть к штурвалу уже четыре года находившегося на пенсии тренера стало выстрелом в «десятку». В 72 он все так же тонко чувствует игру, пользуется колоссальным авторитетом у футболистов и остается удивительно порядочным человеком, после финального свистка в Аугсбурге отметив вклад в успех своего предшественника Карло Анчелотти.

Первый раз тренер привел «Баварию» к чемпионству 29 лет назад, а нынешний трофей стал четвертым в коллекции Хайнкеса. Столько же он завоевал, будучи футболистом менхенгладбахской «Боруссии». Заступая на свой пост в октябре, Юпп заявил, что это не полноценное возвращение, а лишь дружеская услуга «Баварии», и попытки клубных боссов уговорить тренера остаться, похоже, не увенчались успехом. Если все чудесным образом не поменяется, актуальным останется один вопрос: уйдет ли Хайнкес, как в 2013-м, выиграв Лигу чемпионов?

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