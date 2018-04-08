Пять элементов «Баварии». Кто принес чемпионство мюнхенцам?
«СЭ» выделяет пять факторов, ставших залогом шестого кряду чемпионства «Баварии».
«СЭ» выделяет пять факторов, ставших залогом шестого кряду чемпионства «Баварии».
ГОЛЕВАЯ МАШИНА
Возможно, сейчас Левандовски лучший нападающий на планете. Именно классический центрфорвард, а не волшебник Месси или предпочитающий атаковать с фланга Криштиану Роналду. Возможно, в одном ряду с поляком находится штампующий голы в схожем ритме Кавани, однако не в пользу уругвайца уровень французского чемпионата и более скромные достижения в еврокубках. Впрочем, мы говорим исключительно о бундеслиге, где два турнира подряд ЛеванГОЛски отправлял мяч в сетку 30 раз. Сейчас у него 26 точных ударов в таком же количестве мачей и пять туров впереди, причем Юпп Хайнкес очень бережно относится к 29-летнему нападающему, порой оставляя его в запасе или предоставляя паузы, чтобы сберечь силы к важным еврокубковым матчам. Тренер уверен: ни в какой «Реал» Роберт не уйдет и обязательно опередит его самого в списке лучших бомбардиров в истории бундеслиги. До занимаемого Хайнкесом третьего места Левандовски осталось
КОНСТРУКТОР ИГРЫ
Умение считать деньги — чисто немецкая черта. «Бавария» же в совершенстве владеет искусством не только зарабатывать, но и тратить, ухитряясь в условиях сошедшего с ума трансферного рынка находить удивительные решения. Например, взять Хамеса Родригеса в аренду у «Реала» на два года за 15 миллионов евро. Не протирайте глаза — нолика в конце суммы сделки нет. Можно даже написать прописью: «пятнадцать». В переводе с языка цифр на нынешние цены это можно прочитать «почти бесплатно».
Колумбиец, не пользовавшийся доверием Зинедина Зидана, с удивительной легкостью адаптировался к принимающей далеко не всех южноамериканцев бундеслиге. Точность передач выше 90 процентов — это уровень. Как и красивые голы и не менее эффектные голевые пасы. Еще одно любопытное число — шесть: ни у кого в чемпионате Германии нет такого количества адресатов, отправивших мяч в сетку при помощи Хамеса. 42 миллиона евро, прописанные в качестве суммы окончательного выкупа трансфера у «Реала», — копейки для игрока такого уровня.
НАСЛЕДНИК ЛАМА
Есть ли жизнь без Лама? Таким вопросом задавались в Германии, когда баварский капитан по окончании прошлого сезона решил повесить бутсы на гвоздь. Положительный ответ дал проведший блестящий сезон Киммих. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал отметившего недавно 23-й день рождения воспитанника академии «Штутгарта» одним из величайших талантов десятилетия. Спорить с этой оценкой сложно, ведь в юном возрасте Киммих с успехом освоил новое амплуа, причем в отличие от Лама, которого Хосеп Гвардьола решил переместить с фланга обороны в опорную зону, превратился из опорника в бровочника. Настолько успешно, что сейчас он безусловный игрок основы сборной и с десятью голевыми передачами второй в списке лучших ассистентов чемпионата Германии. Футболист, продливший недавно контракт до 2023 года, без лишней скромности заявляет: его цель стать лидером «Баварии» и сборной. Можете не сомневаться — так и будет. Кроме таланта у этого парня есть еще и потрясающее трудолюбие: никто в «Баварии» не способен набегать за матч столько, сколько удается неугомонному Киммиху (в среднем почти 12 километров).
«Даже у моего сына в юношеской команде тренировки лучше, чем у Анчелотти», — заявил никогда не лезший за словом в карман Роббен. Вторая половинка дуэта «Роббери» — Рибери — предлагал итальянскому тренеру заменить себя, когда тот показывал французу, как надо играть. С ними никогда не было просто, но Хайнкес удивительным образом умеет находить общий язык с самыми сложными персонажами и вдохновлять их на подвиги, после которых никто и не вздумает заглянуть футболистам в паспорт. Как сообщил после «золотого» матча с «Аугсбургом»
Оба уже стали легендами клуба. Для отметившего в субботу 35-й день рождения Рибери это восьмой чемпионский титул. Столько же у Кана, Шолля, Швайнштайгера и Лама. 34-летний Роббен в седьмой раз поднимет над головой «серебряную салатницу» уже в ранге самого титулованного футболиста Голландии. Арьен, отнявший это звание у оранжевой легенды Йохана Кройфа, ранее побеждал в Голландии, Испании и Англии, насобирав одиннадцать чемпионских трофеев. Продолжение обязательно последует.
ПРОФЕССОР
А вы помните первую половину сезона? Нестабильная игра, скандалы, отставание от провалившегося в итоге Дортмунда. Все изменилось по мановению волшебной палочки Юппа Хайнкеса, а казавшееся некоторым сумасбродным решение клубных боссов вернуть к штурвалу уже четыре года находившегося на пенсии тренера стало выстрелом в «десятку». В 72 он все так же тонко чувствует игру, пользуется колоссальным авторитетом у футболистов и остается удивительно порядочным человеком, после финального свистка в Аугсбурге отметив вклад в успех своего предшественника Карло Анчелотти.
Первый раз тренер привел «Баварию» к чемпионству 29 лет назад, а нынешний трофей стал четвертым в коллекции Хайнкеса. Столько же он завоевал, будучи футболистом менхенгладбахской «Боруссии». Заступая на свой пост в октябре, Юпп заявил, что это не полноценное возвращение, а лишь дружеская услуга «Баварии», и попытки клубных боссов уговорить тренера остаться, похоже, не увенчались успехом. Если все чудесным образом не поменяется, актуальным останется один вопрос: уйдет ли Хайнкес, как в 2013-м, выиграв Лигу чемпионов?