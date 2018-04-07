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00:16 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леганесом»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик и принес своей команде победу над «Леганесом» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Месси отличился на 27-й, 32-й и 87-й минутах, у «Леганеса» мяч забил Набиль Эль-Жар (68).

«Барселона» набрала 79 очков и продолжает лидировать в таблице испанской примеры, обгоняя идущий вторым мадридский «Атлетико» на 12 очков. «Леганес» с 36 очками занимает 14-ю строчку.

Барселона 3:1
Первый тайм: 2:0
Леганес
7.04.2018, 21:45 основной раунд: 31-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Асьер Гаритано
Голы
27′ Лионель Месси 10
32′ Лионель Месси (Филиппе Коутинью) 10
87′ Лионель Месси (У. Дембеле) 10
10 Набиль Эль-Жар (А. Габриэл) 68′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Жерар Пике 3
Томас Фермален 25
Андре Гомеш 21
Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
74′ Серхи Роберто 20
84′ Жорди Альба 18
78′ 81′ Филиппе Коутинью 14
Андрес Иньеста 8
88′ Усман Дембеле 11
Денис Суарес 6
1 Иван Пичу Куэльяр
20 Хосеба Сальдуа 79′
14 Карнеро Рауль Гарсия
3 Унаи Бустинса
22 Димитриос Сиовас 51′
23 Хулиан Рамос Омар
10 Набиль Эль-Жар
8 Аппелт Пирес Габриэл 55′
17 Хавьер Эрасо 60′
24 Дарко Брашанац
25 Нордин Амрабат 45′
12 Клаудио Бовю
21 дель Мармоль Рубен Перес 78′ 76′
9 Мигель Анхель Герреро
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 1
5 Угловые 3
14 Фолы 12
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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