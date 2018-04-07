Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леганесом»

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Месси отличился на 27-й, 32-й и 87-й минутах, у «Леганеса» мяч забил Набиль Эль-Жар (68).