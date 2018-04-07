Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леганесом»
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси оформил
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси оформил
Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Месси отличился на 27-й, 32-й и 87-й минутах, у «Леганеса» мяч забил Набиль
«Барселона» набрала 79 очков и продолжает лидировать в таблице испанской примеры, обгоняя идущий вторым мадридский «Атлетико» на 12 очков. «Леганес» с 36 очками занимает 14-ю строчку.
|Эрнесто Вальверде
|Асьер Гаритано
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)