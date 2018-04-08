Зидан отказал «Барселоне» в почестях
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда не станет выстраиваться в чемпионский коридор ради «Барселоны». Слова француза приводит AS.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда не станет выстраиваться в чемпионский коридор ради «Барселоны». Слова француза приводит AS.
Команды встретятся в очном поединке 6 мая. Если до этого
«Мы не собираемся выстраиваться. Это мое решение», — заявил Зидан.
В декабре нападающий «Реала» Криштиану Роналду порассуждал о чемпионском коридоре после победы в клубном чемпионате мира. Он заявил, что хочет, чтобы футболисты «Барселоны» выстроились перед игроками мадридского клуба. Каталонский клуб ответил отказом, после чего разгромил соперника в «Эль-класико».