Зидан отказал «Барселоне» в почестях

Команды встретятся в очном поединке 6 мая. Если до этого сине-гранатовые победят в пяти турах Примеры, они обеспечат себе чемпионство. По традиции, команда, играющая с победителем национального первенства, выстраивается в коридор. Тем не менее, футболисты «Реала» не станут этого делать.