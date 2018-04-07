«Сити» — чемпион? Моуринью против

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза высказался о новом заявлении Макаревича о Великобритании
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Анастасия Волочкова готовится к свадьбе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Барселона2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сампдория0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам2
Труа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже1
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен3
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тулуза0
Дижон1
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити2
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург3
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис2
Эйбар0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома0
Фиорентина2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань1
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако2
Нант1
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта4
Севилья0
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут2
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер1
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион1
Суонси1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит1
Краснодар2
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн1
Майнц1
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург0
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М2
Герта1
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург1
Бавария4
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто2
Ювентус4
Футбол. Первый дивизион
15:30
Авангард К0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь0
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон0
Ливерпуль0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин3
Ахмат2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец1
Балтика2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов5
Спартак-21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Факел0
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Хетафе0
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Амкар2
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч-Энергия0
Енисей1
Все события
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Манчини раскритиковал трансферную политику «Зенита»
Энергосберегающее дерби. «Эвертон» и «Ливерпуль» не забили
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Макароны назвали диетической едой
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8«Спартак» обыграл «Тосно»
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
22:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сити» — чемпион? Моуринью против

Команда Хосепа Гвардьолы не смогла стать чемпионом Англии за шесть туров до конца.

Источник: Reuters

В домашнем матче, где ей требовалась победа, она после первого тайма обыгрывала «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Но после перерыва пропустила трижды и уступила. Празднования придется отложить.

ЖОЗЕ — ВРАГ РОМАНТИКИ И КРАСИВЫХ СЮЖЕТОВ

Последние сомнения в том, что великолепный «Сити» Хосепа Гвардьолы станет чемпионом, исчезли еще в конце 2017-го, когда даже главные конкуренты друг за другом признались: «Золота гонка закончена». Вопрос давно перетек во временные рамки — как скоро это официально произойдет? Судьба подарила «горожанам» возможность оформить итоговую победу в дерби с соседями.

Вряд ли найдется лучший способ наглядно продемонстрировать свою гегемонию, чем уложить на лопатки ближайшего конкурента. А вместе с этим Гвардьола имел шанс еще раз подчеркнуть превосходство своей философии. «Сити» и «Юнайтед» — клубы, которые сейчас превратились в настоящих антиподов. В голубой части «Манчестера» в почете атакующие кружева, смелость, веселье и привлекательность. В красной наблюдаются прагматизм, осторожность, скука, отговорки Жозе Моуринью и периодическая зевота зрителей на «Олд Траффорд».

Но прагматизм — прагматизмом, а праздники портить португальский главный тренер как далекий от романтики человек, умеет. Достаточно было вспомнить историю четырехлетней давности, когда он трудился во главе «Челси» и в предпоследнем туре, где его команде ничего толком не было нужно, взял да обыграл «Ливерпуль». Англия лишилась красивой истории, Стивен Джеррард остался без золота, а Моуринью еще долго посмеивался.

Перед новым матчем тоже казалось, что Жозе вновь сделает все возможное, чтобы не допустить и не увидеть чужого триумфа. Серьезная турнирная мотивация у «МЮ» уже отсутствует (сам главный тренер говорил перед матчем, что для него нет разницы, с какого места попадать в Лигу чемпионов — второго, третьего или четвертого, а ниже команда не упадет), однако сейчас, когда португалец вылетел из Лиги чемпионов и подставился под огонь критики, каждая яркая победа может пойти ему во благо.

А В ГОЛОВЕ У ГВАРДЬОЛЫ БЫЛ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Гвардьоле пришлось невольно разрываться. С одной стороны, хотелось победить, расставить все точки над «i», совершить круг почета с трофеем и вздохнуть спокойно. С другой, после вторничного кошмара в четвертьфинале Лиги чемпионов на «Энфилде», где «Сити» сгорел со счетом 0:3 «Ливерпулю», каталонскому тренеру приходилось думать об ответном матче. До него — всего лишь три дня. Шансов на проход не так много, но они есть. И потребуется очень много усилий.

Видимо, поэтому Гвардьола и оставил в запасе лучшего игрока Кевина Де Брейне, основного форварда Габриэла Жезуса и еще одного бомбардира — Серхио Агуэро, только-только восстановившегося от травмы.

Тем не менее, в первом тайме «Сити» все равно играл намного лучше. Моуринью ожидаемо отказался от какого-либо атакующего движения в матче против соперника топ-уровня, выставил любимый автобус, а хозяева в стиле недавнего Конора Макрегора атаковали его со всех сторон.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТАЙМЫ

С моментами долгое время было туго, но по истечении середины тайма «горожане» выстрелили дуплетом — Венсан Компани забил после углового, перепрыгнув в воздухе Криса Смоллинга, а Илкай Гюндоган, красиво развернувшись в штрафной, уложил мяч в дальний угол ногой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это было полное превосходство над соперником и отличная заявка на чемпионство. Казалось, дело сделано. Тем более «МЮ» выглядел очень жалко — за 45 минут сделал всего одно касание в чужой штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но во втором тайме все вдруг изменилось. Команда Моуринью вновь начала играть в футбол только тогда, когда оказалась в проигрышном положении. И в очередной раз показала: умеет же она дарить радость, умеет! Если не зажата в прагматичных тренерских рамках.

Героем тайма стал Поль Погба, забивший два прекрасных мяча в течение полутора минут, оба раза врываясь в штрафную из глубины и замыкая навесные передачи. За 20 минут до конца исправился за осечку первого тайма и Смоллинг, превративший в победный гол подачу со «стандарта».

Гвардьоле оказалось некуда деваться: он тут же выпустил и Де Брейне, и Жезуса, и Агуэро. Но было уже поздно — «МЮ» вцепился в результат, игра разбилась на эпизоды, в ней стало больше нарушений правил и стычек, чем комбинаций. Отвернулось от «горожан» и везение — на 90-й минуте Стерлинг с одного метра попал в штангу.

Теперь «Сити» придется отложить празднование как минимум до следующего тура, где ему придется сразиться с другим представителем лигочемпионской четверки, — «Тоттенхэмом». А лично Гвардьоле нужно задуматься о причинах двух сбоев подряд, нехарактерных для команды в прежних отрезках сезона. К ответной битве с «Ливерпулем» она подходит, пребывая не в лучшем настроении. И без золотого кубка.

Манчестер Сити 2:3
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
7.04.2018, 19:30 основной раунд: 33-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Жозе Моуринью
Голы
25′ Венсан Компани (Л. Сане) 4
30′ Илкай Гюндоган (Р. Стерлинг) 8
6 Поль Погба (А. Эррера) 53′
6 Поль Погба (А. Санчес) 55′
12 Крис Смоллинг (А. Санчес) 69′
Составы
Эдерсон 31
90+1′ Луис да Силва Данилу 3
Фабиан Делф 18
90+2′ Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
63′ Рахим Стерлинг 7
79′ Фернандинью 25
Лерой Сане 19
76′ Илкай Гюндоган 8
79′ Серхио Агуэро 10
72′ Давид Сильва 21
Кевин Де Брейне 17
72′ Бернарду Силва 20
90+3′ Габриэл Жезус 33
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
18 Эшли Янг
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба 81′
9 Ромелу Лукаку 45′
31 Неманья Матич
14 Джесси Лингард 85′
39 Скотт Мактоминэй
7 Алексис Санчес 82′
19 Маркус Рэшфорд
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 37′
2 Виктор Линделеф
Статистика
6 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 4
8 Угловые 4
17 Фолы 9
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Меня изнасиловали перед олимпийским турниром". Откровения Корбут
Шатов забил «Зениту» уникальный гол. Фанаты уже посылают Манчини
Манчини раскритиковал трансферную политику «Зенита»
Энергосберегающее дерби. «Эвертон» и «Ливерпуль» не забили
Падин: Сколько еще лет Кугаевский будет морочить голову Тюмени?
«Бавария» обыграла «Аугсбург» и стала чемпионом Германии
Два гола Горбатенко принесли «Арсеналу» победу над «Уфой»
Новости
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь