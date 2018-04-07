«Сити» — чемпион? Моуринью против

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В домашнем матче, где ей требовалась победа, она после первого тайма обыгрывала «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Но после перерыва пропустила трижды и уступила. Празднования придется отложить.

ЖОЗЕ — ВРАГ РОМАНТИКИ И КРАСИВЫХ СЮЖЕТОВ

Последние сомнения в том, что великолепный «Сити» Хосепа Гвардьолы станет чемпионом, исчезли еще в конце 2017-го, когда даже главные конкуренты друг за другом признались: «Золота гонка закончена». Вопрос давно перетек во временные рамки — как скоро это официально произойдет? Судьба подарила «горожанам» возможность оформить итоговую победу в дерби с соседями.

Вряд ли найдется лучший способ наглядно продемонстрировать свою гегемонию, чем уложить на лопатки ближайшего конкурента. А вместе с этим Гвардьола имел шанс еще раз подчеркнуть превосходство своей философии. «Сити» и «Юнайтед» — клубы, которые сейчас превратились в настоящих антиподов. В голубой части «Манчестера» в почете атакующие кружева, смелость, веселье и привлекательность. В красной наблюдаются прагматизм, осторожность, скука, отговорки Жозе Моуринью и периодическая зевота зрителей на «Олд Траффорд».

Но прагматизм — прагматизмом, а праздники портить португальский главный тренер как далекий от романтики человек, умеет. Достаточно было вспомнить историю четырехлетней давности, когда он трудился во главе «Челси» и в предпоследнем туре, где его команде ничего толком не было нужно, взял да обыграл «Ливерпуль». Англия лишилась красивой истории, Стивен Джеррард остался без золота, а Моуринью еще долго посмеивался.

Перед новым матчем тоже казалось, что Жозе вновь сделает все возможное, чтобы не допустить и не увидеть чужого триумфа. Серьезная турнирная мотивация у «МЮ» уже отсутствует (сам главный тренер говорил перед матчем, что для него нет разницы, с какого места попадать в Лигу чемпионов — второго, третьего или четвертого, а ниже команда не упадет), однако сейчас, когда португалец вылетел из Лиги чемпионов и подставился под огонь критики, каждая яркая победа может пойти ему во благо.

А В ГОЛОВЕ У ГВАРДЬОЛЫ БЫЛ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Гвардьоле пришлось невольно разрываться. С одной стороны, хотелось победить, расставить все точки над «i», совершить круг почета с трофеем и вздохнуть спокойно. С другой, после вторничного кошмара в четвертьфинале Лиги чемпионов на «Энфилде», где «Сити» сгорел со счетом 0:3 «Ливерпулю», каталонскому тренеру приходилось думать об ответном матче. До него — всего лишь три дня. Шансов на проход не так много, но они есть. И потребуется очень много усилий.

Видимо, поэтому Гвардьола и оставил в запасе лучшего игрока Кевина Де Брейне, основного форварда Габриэла Жезуса и еще одного бомбардира — Серхио Агуэро, только-только восстановившегося от травмы.

Тем не менее, в первом тайме «Сити» все равно играл намного лучше. Моуринью ожидаемо отказался от какого-либо атакующего движения в матче против соперника топ-уровня, выставил любимый автобус, а хозяева в стиле недавнего Конора Макрегора атаковали его со всех сторон.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТАЙМЫ

С моментами долгое время было туго, но по истечении середины тайма «горожане» выстрелили дуплетом — Венсан Компани забил после углового, перепрыгнув в воздухе Криса Смоллинга, а Илкай Гюндоган, красиво развернувшись в штрафной, уложил мяч в дальний угол ногой.

Это было полное превосходство над соперником и отличная заявка на чемпионство. Казалось, дело сделано. Тем более «МЮ» выглядел очень жалко — за 45 минут сделал всего одно касание в чужой штрафной.

Но во втором тайме все вдруг изменилось. Команда Моуринью вновь начала играть в футбол только тогда, когда оказалась в проигрышном положении. И в очередной раз показала: умеет же она дарить радость, умеет! Если не зажата в прагматичных тренерских рамках.

Героем тайма стал Поль Погба, забивший два прекрасных мяча в течение полутора минут, оба раза врываясь в штрафную из глубины и замыкая навесные передачи. За 20 минут до конца исправился за осечку первого тайма и Смоллинг, превративший в победный гол подачу со «стандарта».

Гвардьоле оказалось некуда деваться: он тут же выпустил и Де Брейне, и Жезуса, и Агуэро. Но было уже поздно — «МЮ» вцепился в результат, игра разбилась на эпизоды, в ней стало больше нарушений правил и стычек, чем комбинаций. Отвернулось от «горожан» и везение — на 90-й минуте Стерлинг с одного метра попал в штангу.