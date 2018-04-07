Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
«Бавария» обыграла «Аугсбург» и досрочно стала чемпионом Германии
Матч 29-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» завершился победой гостей — 4:1.
Матч 29-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» завершился победой гостей — 4:1.
В составе победителей отличились Корентен Толиссо, Хамес Родригес, Арьен Роббен и Сандро Вагнер. «Аугсбург» забил единственный мяч благодаря автоголу Никласа Зюле.
Благодаря этой победе «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. У команды в активе 72 очка после 29 игр. Для команды это 28-й чемпионский титул в истории и шестой подряд. «Аугсбург» с 36 очками занимает десятое место.
В следующем туре «Бавария» примет «Боруссию» (Менхенгладбах), а «Аугсбург» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».
|Мануэль Баум
|Юпп Хайнкес
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|7
|1
|Угловые
|6
|22
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Маркус Шмидт (Германия)