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18:32 (мск), источник: Советский спорт

«Бавария» обыграла «Аугсбург» и досрочно стала чемпионом Германии

Матч 29-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» завершился победой гостей — 4:1.

Источник: Reuters

В составе победителей отличились Корентен Толиссо, Хамес Родригес, Арьен Роббен и Сандро Вагнер. «Аугсбург» забил единственный мяч благодаря автоголу Никласа Зюле.

Благодаря этой победе «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. У команды в активе 72 очка после 29 игр. Для команды это 28-й чемпионский титул в истории и шестой подряд. «Аугсбург» с 36 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Бавария» примет «Боруссию» (Менхенгладбах), а «Аугсбург» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».

Аугсбург 1:4
Первый тайм: 1:2
Бавария
7.04.2018, 16:30 основной раунд: 29-й тур WWK Arena (SGL-Arena)
Главные тренеры
Мануэль Баум Юпп Хайнкес
Голы
18′ Никлас Зюле 4
24 Корантен Толиссо 32′
11 Хамес Родригес (Х. Бернат) 38′
10 Арьен Роббен (Х. Родригес) 62′
2 Сандро Вагнер (Дж. Киммих) 87′
Составы
Mapвин Хитц 35
Жонатан Шмид 17
Филипп Макс 31
Джеффри Гауэлеув 6
43′ Рани Хедира 8
Мартин Хинтереггер 36
Ку Джа Чхоль 19
Франсиску да Силва Каиуби 30
19′ 80′ Михаэль Грегорич 11
Ян Моравек 14
63′ Серхио Кордова 21
Марко Рихтер 23
45′ 89′ Даниэль Байер 10
Кристоф Янкер 16
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих
13 Рафинья
4 Никлас Зюле
17 Джером Боатенг 19′
2 Сандро Вагнер
19 Себастьян Руди
24 Корантен Толиссо
10 Арьен Роббен 83′
25 Томас Мюллер
14 Хуан Бернат 82′
7 Франк Рибери
11 Хамес Родригес 64′
8 Хави Мартинес
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 7
1 Угловые 6
22 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маркус Шмидт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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