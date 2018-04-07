«Спортинг» прервал аренду Коэнтрау из-за критики президента клуба

Португальский футболист вернётся в мадридский «Реал», который владеет правами на него.



Такое решение принято в связи с тем, что президент «Спортинга» Бруну де Карвалью посчитал оскорбительной публикацию Коэнтрау в «Инстаграме».



Напомним, после поражения от «Атлетико» в первом матче ¼ финала Лиги Европы (0:2) де Карвалью публично раскритиковал игроков «Спортинга». В ответ 19 футболистов лиссабонского клуба опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях обращение к президенту, обвинив его в отсутствии поддержки. Президент команды отстранил всех 19 игроков, в том числе Коэнтрау и других лидеров.