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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спортинг» прервал аренду Коэнтрау из-за критики президента клуба

Лиссабонский «Спортинг» принял решение прервать аренду защитника Фабиу Коэнтрау, утверждает A Bola.

Источник: Reuters

Португальский футболист вернётся в мадридский «Реал», который владеет правами на него.

Такое решение принято в связи с тем, что президент «Спортинга» Бруну де Карвалью посчитал оскорбительной публикацию Коэнтрау в «Инстаграме».

Напомним, после поражения от «Атлетико» в первом матче ¼ финала Лиги Европы (0:2) де Карвалью публично раскритиковал игроков «Спортинга». В ответ 19 футболистов лиссабонского клуба опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях обращение к президенту, обвинив его в отсутствии поддержки. Президент команды отстранил всех 19 игроков, в том числе Коэнтрау и других лидеров.

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