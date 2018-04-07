«Шахтер» уступил «Витебску» на выезде и отстал от БАТЭ на 5 очков
Солигорский «Шахтер» на выезде проиграл «Витебску» в матче 2-го тура чемпионата страны — 1:2.
Солигорский «Шахтер» на выезде проиграл «Витебску» в матче 2-го тура чемпионата страны — 1:2.
У гостей в первом тайме отличился защитник Игорь Кузьменок, счет после перерыва сравнял его коллега по амплуа Олег Карамушка.
Решающий мяч на третьей компенсированной минуте второй половины забил хавбек Рафаэл Ледесма.
«Шахтер» с одним набранным очком идет на 11-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего БАТЭ на пять баллов, у «Витебска» четыре очка и третья строчка.
ВИТЕБСК — ШАХТЕР — 2:1 ВИТЕБСК.
7 апреля. Искусственное поле ЦСК. 16.00.
Судьи — А. Кульбаков (Гомель), А. Ковалев (Осиповичи), Д. Жук (Минск).
ВИТЕБСК: Гущенко — Скитов (к), Вандерсон, Ледесма, Матвеенко (Печенин, 84), Клопоцкий (Карамушка, 31), Козлов (Залеский, 81), Наумов, Золотов, Вергейчик, Адамович.
Запасные: Щербаков, Фурлан, Березун, Александрович.
ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик, Лаптев, Рыбак (Шимунович, 62), Бакай, Ковалев, Кузьменок, Бордачев, Сзоке (Сойри, 86), Киш, Каньяс.
Запасные: Чесновский, Янушкевич, Бурко, Сибомана, Эбонг.
ГОЛЫ: 0:1 — Кузьменок (6). 1:1 — Карамушка (67). 2:1 — Ледесма (93+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ледесма (17), Бакай (60).