«Шахтер» уступил «Витебску» на выезде и отстал от БАТЭ на 5 очков

У гостей в первом тайме отличился защитник Игорь Кузьменок, счет после перерыва сравнял его коллега по амплуа Олег Карамушка.

«Шахтер» с одним набранным очком идет на 11-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего БАТЭ на пять баллов, у «Витебска» четыре очка и третья строчка.