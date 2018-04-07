Киевское «Динамо» разгромило «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Киеве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Никита Бурда (13-я минута), Беньямин Вербич (51), Артем Беседин (54) и Виктор Цыганков (87). На 68-й минуте нападающий «Зари» Давид Фаупала не реализовал пенальти.

В параллельном матче донецкий «Шахтер» нанес гостевое поражение «Вересу» из Ровно — 2:0. У «горняков» отличились Тайсон (24-я минута) и Давид Хочолава (78).