Киевское «Динамо» разгромило «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» одержали крупную победу над луганской «Зарей» в матче
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» одержали крупную победу над луганской «Зарей» в матче
Встреча, состоявшаяся в субботу в Киеве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Никита Бурда (13-я минута), Беньямин Вербич (51), Артем Беседин (54) и Виктор Цыганков (87). На 68-й минуте нападающий «Зари» Давид Фаупала не реализовал пенальти.
В параллельном матче донецкий «Шахтер» нанес гостевое поражение «Вересу» из Ровно — 2:0. У «горняков» отличились Тайсон (24-я минута) и Давид Хочолава (78).
После 26 матчей «Шахтер», одержавший седьмую победу подряд, с 63 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Динамо», выигравшее пять матчей кряду, с 57 баллами располагается на второй позиции. В следующем туре 14 апреля «Шахтер» примет «Динамо».