«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в мерсисайдском дерби

Встреча состялась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 0:0.



Хозяева поля набрали 41 очко и располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» имеет в своём активе 67 баллов и занимает третью строчку.



В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет на выезде против «Суонси Сити». Эта игра состоится 14 апреля. «Ливерпуль» в тот же день примет в родных стенах «Борнмут».