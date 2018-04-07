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16:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в мерсисайдском дерби

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Ливерпуль».

Источник: РИА "Новости"

Встреча состялась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля набрали 41 очко и располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» имеет в своём активе 67 баллов и занимает третью строчку.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет на выезде против «Суонси Сити». Эта игра состоится 14 апреля. «Ливерпуль» в тот же день примет в родных стенах «Борнмут».

Эвертон 0:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
7.04.2018, 14:30 основной раунд: 33-й тур Гудисон Парк
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Коулман С. 23
Шнейдерлен М. 2
Тосун Дж. 14
Уолкотт Т. 11
79′ Дэйвис Т. 26
Банингиме Б.  
57′ Руни У. 10
Гуйе И.  
61′ Боласье Я. 7
Калверт-Льюин Д.  
1 Кариус Л.
17 Клаван Р.
4 Ван Дейк В.
6 Ловрен Д.
2 Клин Н.
14 Хендерсон Дж.
5 Вайналдум Дж.
29 Соланке Д.
7 Милнер Дж. 68′
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19 Мане С. 74′
  Роберту Фирмину Б.
28 Ингс Д. 89′
  Арнольд Т.
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Красные карточки
6 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 3
3 Угловые 2
12 Фолы 7
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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