Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в мерсисайдском дерби
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Ливерпуль».
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Ливерпуль».
Встреча состялась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля набрали 41 очко и располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице английской
В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет на выезде против «Суонси Сити». Эта игра состоится 14 апреля. «Ливерпуль» в тот же день примет в родных стенах «Борнмут».
|Сэм Эллардайс
|Юрген Клопп
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|6
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)