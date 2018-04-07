Весело и интересно

Премьер-Лига 4-й тур, 7 апреля

«Шахтер» — «Кызыл-Жар СК» 2:1 (1:0)

Голы: Кояшевич 5 (1:0), Мигунов 8 (2:0), Пуношевац 90+1 (2:1).

Несколько повезло карагандинскому «Шахтеру» в противостоянии с петропавлвоским «Кызыл-Жаром СК», сначала Тимурбек Закиров не смог среагировать должным образом на дальний выстрел Дамира Кояшевича, затем «горняки» быстро забили второй гол, в дальнейшем же гости сумели выровнять игру, но забить им удалось только в компенсированное время, тут стоит отметить вратаря Игоря Шацкого. Хозяевам надо задуматься над своей игрой без забивного нападающего с надеждой на удачу, а гостям и вовсе делать пора серьезные выводы.

«Жетысу» — «Кайсар» 1:0 (1:0)

Гол: Джалилов 24 (1:0).

Похоже первая тренерская отставка состоится в Кызылорде, команды снова проиграла, еще и не одному из лидеров. Игра у «волков» присутствует, а вот результата совсем нет. Вероятно, Стойчо Младенову пора паковать вещи, но, есть небольшие шансы на то, что руководство даст ему последний шанс. «Жетысу» же потихоньку набирает очки, а это именно то, чего от них большинство и ожидало в этом сезоне.

«Тобол» — «Атырау» 3:2 (1:2)

Голы: Шиндер 22 (1:0), Хайруллин 27 (1:1), Нейн 41 (0:2), Шиндер 64 (2:2), Канкава 67 (3:2).

Весьма жаль «Атырау», команда по игре не заслужила поражения в Затобольске, но это произошло. После гола Антона Шиндера «нефтяники» не пали духом, ответив взятиями от Марата Хайруллина и Джозефа Нейна они ушли на перерыв, ведя в счете, но выйдя на второй тайм пропустили дважды, не взяв в итоге и одного балла. Таким образом, Вахид Масудов стал еще одним претендентом на отставку в КПЛ-2018, а Владимир Никитенко сохраняет свое место.

«Иртыш» — «Астана» 1:6 (0:1)

Голы: Зайнутдинов 42 (0:1), Зайнутдинов 50 (0:2), Зайнутдинов 62 (0:3), Муртазаев 65 (0:4), Перцух 70 (0:5), Томасов 88 (0:6), Эрнандес 89 (1:6).

Всем любителям тренеров по объявлению и просто непрофессионалам своего дела из Павлодара выписала ответ «Астана», которая, особо не напрягаясь, просто растоптала «Иртыш» в родном же его городе, причем забивали молодые казахстанцы, что вобще может быть очень круто в данных обстоятельствах. В целом же и говорить то тут нечего, уровень команд оказался просто несопоставим, «Астана» еще выросла над собой, а «Иртыш» продолжает себя закапывать все глубже.

«Ордабасы» — «Актобе» 3:1 (2:0)

Голы: Ерланов 14 (1:0), Досмагамбетов 17 (2:0), Милишевич 44 (2:1), Нагаев 66 (3:1).

Не стал особой проблемой для «Ордабасы» на его родном стадионе «Актобе». Два быстрых гола от Темирлана Ерланова и Тимура Досмагамбетова поставили соперника на колени, с которых он сумел встать только в конце первой половины, после гола Хрвое Милишевича. перерыв не изменил толком ничего, разрыв увеличил Иван Нагаев, тем самым дав понять, что команда в этом сезоне будет бороться за высокие места, и может даже не за «бронзу».

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«Кайрат» — «Акжайык» 3:0 (2:0)

Голы: Исаэль 19 (1:0), Сильвейра 32 (2:0), Жуков 81 (3:0).