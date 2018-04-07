Марио Балотелли попал в сферу интересов «Ромы»
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист французской «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в итальянскую «Рому», сообщает Calciomercato.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист французской «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в итальянскую «Рому», сообщает Calciomercato.
Отмечается, что возвращение Балотелли в Италию могло обсуждаться на недавних переговорах агента Мино Райолы с римлянами.
Кроме того, известно, что тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо хотел бы видеть форварда в команде и, по его словам, даже приглашал его два года назад в «Сассуоло».
«Я бы тренировал Балотелли. Он впечатляющий игрок и у него удивительные технические навыки», — отметил Ди Франческо.
Нынешний контракт Балотелли с «Ниццей» истекает в июне. Продлевать соглашение стороны не планируют, и футболист может уйти в римский клуб в статусе свободного агента.
Балотелли переехал на Лазурный берег в 2016 году. В текущем сезоне на его счету 22 мяча в 32 играх за «Ниццу».