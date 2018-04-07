Марио Балотелли попал в сферу интересов «Ромы»

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что возвращение Балотелли в Италию могло обсуждаться на недавних переговорах агента Мино Райолы с римлянами.

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Кроме того, известно, что тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо хотел бы видеть форварда в команде и, по его словам, даже приглашал его два года назад в «Сассуоло».

«Я бы тренировал Балотелли. Он впечатляющий игрок и у него удивительные технические навыки», — отметил Ди Франческо.

Нынешний контракт Балотелли с «Ниццей» истекает в июне. Продлевать соглашение стороны не планируют, и футболист может уйти в римский клуб в статусе свободного агента.