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15:04 (мск), источник: Р-Спорт

Марио Балотелли попал в сферу интересов «Ромы»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист французской «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в итальянскую «Рому», сообщает Calciomercato.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что возвращение Балотелли в Италию могло обсуждаться на недавних переговорах агента Мино Райолы с римлянами.

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Кроме того, известно, что тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо хотел бы видеть форварда в команде и, по его словам, даже приглашал его два года назад в «Сассуоло».

«Я бы тренировал Балотелли. Он впечатляющий игрок и у него удивительные технические навыки», — отметил Ди Франческо.

Нынешний контракт Балотелли с «Ниццей» истекает в июне. Продлевать соглашение стороны не планируют, и футболист может уйти в римский клуб в статусе свободного агента.

Балотелли переехал на Лазурный берег в 2016 году. В текущем сезоне на его счету 22 мяча в 32 играх за «Ниццу».

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