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14:37 (мск), источник: Прессбол

Имеющий российское гражданство брестчанин Евгений Чеботаренко стал игроком «Немана»

Полузащитник Евгений Чеботаренко стал игроком «Немана». 19-летний футболист до 2010-го обучался футболу в Бресте, а затем уехал в Санкт-Петербург, где с 2010 по 2014 годы продолжил постигать азы футбола в ДЮСШ «Коломяги». В 17-летнем возрасте Евгений принял российское гражданство.

В 2015-м Евгений перешел во вторую команду «Тосно», которая выступала в четвертом дивизионе России в зоне «Северо-Запад», а в январе 2016 года был уже заявлен за СДЮСШОР «Зенит», отмечает официальный сайт «Немана».

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В ноябре 2016 года перешел в питерское «Динамо», где выступал за молодежный (U-21) состав команды. В начале 2017 года появилась возможность попробовать свои силы в словацком футболе. Уже в феврале брестчанин перешел в команду второй лиги Словакии ВСС «Кошице», где быстро стал лидером молодежной команды U-19 (сыграл 8 игр, забил 1 гол) и позже дебютировал в основе.

Клуб по итогам чемпионата занял первое место, но в сильнейший дивизион так и не заявился, прекратив свое существование из-за финансовых проблем. Контрактное соглашение «Немана» с полузащитником рассчитано на три сезона, до ноября 2020 года. В сезоне-2018 Чеботаренко будет выступать под 23-м номером.

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