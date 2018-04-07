Имеющий российское гражданство брестчанин Евгений Чеботаренко стал игроком «Немана»

В 2015-м Евгений перешел во вторую команду «Тосно», которая выступала в четвертом дивизионе России в зоне «Северо-Запад», а в январе 2016 года был уже заявлен за СДЮСШОР «Зенит», отмечает официальный сайт «Немана».

В ноябре 2016 года перешел в питерское «Динамо», где выступал за молодежный (U-21) состав команды. В начале 2017 года появилась возможность попробовать свои силы в словацком футболе. Уже в феврале брестчанин перешел в команду второй лиги Словакии ВСС «Кошице», где быстро стал лидером молодежной команды U-19 (сыграл 8 игр, забил 1 гол) и позже дебютировал в основе.