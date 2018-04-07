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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» одержал волевую победу над «Атырау» в матче с пятью голами

Футболисты «Тобола» обыграли «Атырау» в домашнем матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 7 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 3:2.

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На 22-й минуте «Тобол» усилиями Антона Шиндера открыл счет, но голы Марата Хайрулина на 27-й и Джозефа Нейна на 40-й позволили «Атырау» выйти вперед. Развязка наступила по истечении часа игры. На 64-й минуте Шиндер оформил дубль, а на 68-й Джаба Канкава забил победный мяч «Тобола».

После четырех туров в активе «Тобола» девять очков, а «Атырау» потерпел четвертое подряд поражение и баллов пока не набирал.

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"Кызыл-Жар СК" проиграл "Шахтеру" и в четвертый раз подряд потерпел поражение со счетом 1:2
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