«Тобол» одержал волевую победу над «Атырау» в матче с пятью голами

Игра проходила сегодня, 7 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 3:2.

На 22-й минуте «Тобол» усилиями Антона Шиндера открыл счет, но голы Марата Хайрулина на 27-й и Джозефа Нейна на 40-й позволили «Атырау» выйти вперед. Развязка наступила по истечении часа игры. На 64-й минуте Шиндер оформил дубль, а на 68-й Джаба Канкава забил победный мяч «Тобола».