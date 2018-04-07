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14:17 (мск), источник: Прессбол

Минское «Торпедо», занявшее место «Крумкачоў", одержало первую победу в высшей лиге

Минское «Торпедо» в столице обыграло «Городею» в матче 2-го тура чемпионата страны — 1:0.

Единственный мяч во встрече забил защитник Игорь Шумилов. «Бело-черные», занявшие место «Крумкачоў", одержали первую победу в высшей лиге сезона-2018. Вернувшееся в элитный дивизион «Торпедо» с четырьмя набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе «Городеи» 0 баллов.

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ТОРПЕДО Мн — ГОРОДЕЯ — 1:0 МИНСК.

7 апреля. Стадион ФК «Минск». 12.00. Судьи — Д. Доля, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

ТОРПЕДО Мн: Руденок — Васильев, Глинский, Сокол, Демидович, Цыганков (Морозов, 68), Гаев, Шумилов, Русак, Лынько (к) (Филанович, 72), Бутаревич (Якубович, 83). Запасные: Степанов, Никитин, Санец, Абрамов.

ГОРОДЕЯ: Василючек — Позняк, Погосян (Еремич, 55; Пархачев, 76), Пласконный, Назаренко, Павлючек, Лебедев (к), Башилов, Петрович, Игнатенко, Воронков (Кийко, 68). Запасные: Романюк, Шестиловский, Пушняков, Воловик.

ГОЛ: 1:0 — Шумилов (51).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Цыганков (24), Бутаревич (39), Игнатенко (50), Лебедев (86), Пласконный (91+).

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 Поигравшие. Такого штаба, как у минского "Динамо", нет больше ни у кого в высшей лиге
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