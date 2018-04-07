Минское «Торпедо», занявшее место «Крумкачоў", одержало первую победу в высшей лиге
Минское «Торпедо» в столице обыграло «Городею» в матче 2-го тура чемпионата страны — 1:0.
Минское «Торпедо» в столице обыграло «Городею» в матче 2-го тура чемпионата страны — 1:0.
Единственный мяч во встрече забил защитник Игорь Шумилов. «Бело-черные», занявшие место «Крумкачоў", одержали первую победу в высшей лиге сезона-2018. Вернувшееся в элитный дивизион «Торпедо» с четырьмя набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе «Городеи» 0 баллов.
ТОРПЕДО Мн — ГОРОДЕЯ — 1:0 МИНСК.
7 апреля. Стадион ФК «Минск». 12.00. Судьи — Д. Доля, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).
ТОРПЕДО Мн: Руденок — Васильев, Глинский, Сокол, Демидович, Цыганков (Морозов, 68), Гаев, Шумилов, Русак, Лынько (к) (Филанович, 72), Бутаревич (Якубович, 83). Запасные: Степанов, Никитин, Санец, Абрамов.
ГОРОДЕЯ: Василючек — Позняк, Погосян (Еремич, 55; Пархачев, 76), Пласконный, Назаренко, Павлючек, Лебедев (к), Башилов, Петрович, Игнатенко, Воронков (Кийко, 68). Запасные: Романюк, Шестиловский, Пушняков, Воловик.
ГОЛ: 1:0 — Шумилов (51).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Цыганков (24), Бутаревич (39), Игнатенко (50), Лебедев (86), Пласконный (91+).