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14:02 (мск), источник: Sports.kz

Хет-трик Зайнутдинова помог «Астане» деклассировать «Иртыш» в Павлодаре

Павлодарский «Иртыш» в матче четвертого тура Премьер-Лиги дома проиграл «Астане» — 1:6, пишет Sports.kz.

Чемпион страны не отдавал инициативу сопернику в этой встрече, постоянно прессингуя, но открыл счет на исходе первой половины, сделал это Бактиер Зайнутдинов, во втором он забил еще два оформив хет-трик, а после ассистировал Роману Муртазаеву, на этом его было решено заменить на Юрия Перчуха, который сразу же забил уже своей гол, а итог подвели Марин Томасов и Эдди Эрнандес.

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Таким образом, «Астана» одержала четвертую победу в сезоне, а «Иртыш» опозорился при своих болельщиках.

«Иртыш» — «Астана» 1:6 (0:1)

Голы: Зайнутдинов 42 (0:1), Зайнутдинов 50 (0:2), Зайнутдинов 62 (0:3), Муртазаев 65 (0:4), Перцух 70 (0:5), Томасов 87 (0:6), Эрнандес 88 (1:6).

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