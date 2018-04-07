Хет-трик Зайнутдинова помог «Астане» деклассировать «Иртыш» в Павлодаре

Чемпион страны не отдавал инициативу сопернику в этой встрече, постоянно прессингуя, но открыл счет на исходе первой половины, сделал это Бактиер Зайнутдинов, во втором он забил еще два оформив хет-трик, а после ассистировал Роману Муртазаеву, на этом его было решено заменить на Юрия Перчуха, который сразу же забил уже своей гол, а итог подвели Марин Томасов и Эдди Эрнандес.