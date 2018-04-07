Хет-трик Зайнутдинова помог «Астане» деклассировать «Иртыш» в Павлодаре
Павлодарский «Иртыш» в матче четвертого тура
Павлодарский «Иртыш» в матче четвертого тура
Чемпион страны не отдавал инициативу сопернику в этой встрече, постоянно прессингуя, но открыл счет на исходе первой половины, сделал это Бактиер Зайнутдинов, во втором он забил еще два оформив
Таким образом, «Астана» одержала четвертую победу в сезоне, а «Иртыш» опозорился при своих болельщиках.
«Иртыш» — «Астана» 1:6 (0:1)
Голы: Зайнутдинов 42 (0:1), Зайнутдинов 50 (0:2), Зайнутдинов 62 (0:3), Муртазаев 65 (0:4), Перцух 70 (0:5), Томасов 87 (0:6), Эрнандес 88 (1:6).