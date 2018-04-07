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13:59 (мск), источник: Sports.kz

«Жетысу» минимально обыграл «Кайсар»

Талдыкорганский «Жетысу» в матче четвертого тура Премьер-Лиги на своем поле победил кызылординский «Кайсар» — 1:0, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Автором единственного в матче гола стал полузащитник семиреченцев Рауль Джалилов.

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Таким образом, «Кайсар» со старта сезона пока не одерживал побед, имея в активе лишь один ничейный результат. Для талдыкорганцев эта виктория стала первой в текущем сезоне.

В матче пятого тура 14 апреля «Жетысу» в Петропавловске сыграет с местным «Кызыл-Жаром СК», а кызылординцы дома примут павлодарский «Иртыш».

«Жетысу» — «Кайсар» 1:0 (1:0)

Гол: Джалилов 24 (1:0).

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