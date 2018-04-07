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«Жетысу» минимально обыграл «Кайсар»
Талдыкорганский «Жетысу» в матче четвертого тура
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Талдыкорганский «Жетысу» в матче четвертого тура
Автором единственного в матче гола стал полузащитник семиреченцев Рауль Джалилов.
Таким образом, «Кайсар» со старта сезона пока не одерживал побед, имея в активе лишь один ничейный результат. Для талдыкорганцев эта виктория стала первой в текущем сезоне.
В матче пятого тура 14 апреля «Жетысу» в Петропавловске сыграет с местным «Кызыл-Жаром СК», а кызылординцы дома примут павлодарский «Иртыш».
«Жетысу» — «Кайсар» 1:0 (1:0)
Гол: Джалилов 24 (1:0).