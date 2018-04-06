«ПСЖ» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Сент-Этьеном»

На 17-й минуте Реми Кабелла вывел хозяев вперёд. В первом тайме хавбек мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Ещё до перерыва парижане остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил центральный защитник Преснел Кимпембе. На второй добавленной ко второму тайму минуте защитник Матьё Дебюши забил в собственные ворота.