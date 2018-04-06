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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Сент-Этьеном»

«Сент-Этьен» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 1:1.

Источник: Reuters

На 17-й минуте Реми Кабелла вывел хозяев вперёд. В первом тайме хавбек мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Ещё до перерыва парижане остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил центральный защитник Преснел Кимпембе. На второй добавленной ко второму тайму минуте защитник Матьё Дебюши забил в собственные ворота.

«Сент-Этьен» (43 очка) занимает девятое место в таблице Лиги 1, «ПСЖ» (84) — первое.

Сент-Этьен 1:1
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
6.04.2018, 21:45 основной раунд: 32-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Главные тренеры
Жан-Луи Гассе Эмери Унаи
Голы
17′ Реми Кабелла 10
26 Матье Дебюши 90+2′
Нереализованные пенальти
31′ Р. Кабелла 10
Составы
Стефан Рюффье 16
Габриэл Силва 11
Лоик Перрен 24
Матье Дебюши 26
Невен Суботич 28
Янн М`Вила 6
Реми Кабелла 10
67′ Уле Сельнес 17
68′ Ромен Амума 21
Усама Таннан 25
83′ Жонатан Бамба 14
Венсан Пажо 5
57′ Кевин Монне-Паке 22
Поль-Жорж Нтеп Мадиба 7
16 Альфонс Ареола
3 Преснель Кимпембе 30′ 41′
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
20 Левен Кюрзава 29′
18 Джовани Ло Сельсо
25 Адриен Рабьо
11 Анхель Ди Мария
29 Кильян Мбаппе
19 Лассана Диарра 45′ 45′
2 Тиагу Силва
27 Хавьер Пасторе 68′ 43′
9 Эдинсон Кавани
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
11 Угловые 3
5 Фолы 16
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сент-Этьен
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