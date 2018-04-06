Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
«ПСЖ» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Сент-Этьеном»
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в
На 17-й минуте Реми Кабелла вывел хозяев вперёд. В первом тайме хавбек мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Ещё до перерыва парижане остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил центральный защитник Преснел Кимпембе. На второй добавленной ко второму тайму минуте защитник Матьё Дебюши забил в собственные ворота.
«Сент-Этьен» (43 очка) занимает девятое место в таблице Лиги 1, «ПСЖ» (84) — первое.
|Сент-Этьен
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1:1
Первый тайм: 1:0
|ПСЖ
|Жан-Луи Гассе
|Эмери Унаи
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)