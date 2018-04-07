Президент «Спортинга» отстранил 19 игроков, не согласившихся с его критикой

Источник: AFP 2018

После поражения от «Атлетико» (0:2) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы де Карвалью в своём «фейсбуке» в довольно резкой манере раскритиковал игроков «Спортинга». В ответ на это футболисты отказались тренироваться сегодня утром и потребовали, чтобы президент прибыл на базу и объяснился по поводу публичной критики.

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Один из лидеров «Спортинга» Руй Патрисиу опубликовал в своём «инстаграме» длинный пост, в котором выразил недоумение в связи с высказываниями де Карвалью и заверил, что игроки лиссабонской команды выкладываются в каждом матче. Аналогичный текст в своих социальных сетях опубликовали ещё 18 футболистов команды. После этого де Карвалью объявил, что все 19 игроков немедленно отстранены и понесут наказания.

«Эти избалованные дети думают, что им ничего не будет, но на этот раз моё терпение лопнуло», — заявил президент «Спортинга».