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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Хайнкес: «Бавария» едет в Аугсбург, чтобы стать чемпионом

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от гостевого поединка 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом», который состоится 7 апреля.

Источник: AFP 2018

«Мы едем в Аугсбург для того, чтобы победить. И если мы победим, станем чемпионами. Мы хотим своими силами стать чемпионами Германии. Это наше намерение. Но здесь есть только одна проблема: будет соперник, который постарается нам помешать. «Аугсбург» проводит хороший сезон. Определённо просто не будет. Это амбициозная команда с амбициозным тренером.

Вечеринка? Работа ещё не сделана. Надеюсь, впереди у нас будет ещё много вызовов. Мы можем праздновать, когда представится возможность. Вот тогда можно будет оторваться по полной. Но в раздевалке можно будет выпить по бокалу шампанского, — приводит слова Хайнкеса пресс-служба мюнхенского клуба.

За шесть туров до завершения чемпионата Германии «Бавария» с 69 очками занимает первую строчку. На втором месте располагается «Шальке-04» (52).

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