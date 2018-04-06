Хайнкес: «Бавария» едет в Аугсбург, чтобы стать чемпионом

Источник: AFP 2018

«Мы едем в Аугсбург для того, чтобы победить. И если мы победим, станем чемпионами. Мы хотим своими силами стать чемпионами Германии. Это наше намерение. Но здесь есть только одна проблема: будет соперник, который постарается нам помешать. «Аугсбург» проводит хороший сезон. Определённо просто не будет. Это амбициозная команда с амбициозным тренером.

Вечеринка? Работа ещё не сделана. Надеюсь, впереди у нас будет ещё много вызовов. Мы можем праздновать, когда представится возможность. Вот тогда можно будет оторваться по полной. Но в раздевалке можно будет выпить по бокалу шампанского, — приводит слова Хайнкеса пресс-служба мюнхенского клуба.