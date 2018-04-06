Хайнкес: «Бавария» едет в Аугсбург, чтобы стать чемпионом
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от гостевого поединка 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом», который состоится 7 апреля.
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от гостевого поединка 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом», который состоится 7 апреля.
«Мы едем в Аугсбург для того, чтобы победить. И если мы победим, станем чемпионами. Мы хотим своими силами стать чемпионами Германии. Это наше намерение. Но здесь есть только одна проблема: будет соперник, который постарается нам помешать. «Аугсбург» проводит хороший сезон. Определённо просто не будет. Это амбициозная команда с амбициозным тренером.
Вечеринка? Работа ещё не сделана. Надеюсь, впереди у нас будет ещё много вызовов. Мы можем праздновать, когда представится возможность. Вот тогда можно будет оторваться по полной. Но в раздевалке можно будет выпить по бокалу шампанского, — приводит слова Хайнкеса
За шесть туров до завершения чемпионата Германии «Бавария» с 69 очками занимает первую строчку. На втором месте располагается «Шальке-04» (52).