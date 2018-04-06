Футболисты «Торпедо-БелАЗа» победили «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси

Автозаводцы после стартового поражения от минских динамовцев (1:2) сегодня в матче с новобранцем элитного дивизиона были настроены порадовать своих болельщиков и победили 1:0. Для футболистов «Смолевичей» это второе поражение подряд: в своем дебютном матче в высшей лиге они уступили на поле «Борисов-Арены» чемпиону страны БАТЭ с минимальным счетом 0:1. Сегодня борисовчане одержали вторую викторию, переиграв на выезде футболистов «Минска» — 2:0.