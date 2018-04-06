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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» победили «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» обыграло «Смолевичи» в домашнем поединке 2-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Автозаводцы после стартового поражения от минских динамовцев (1:2) сегодня в матче с новобранцем элитного дивизиона были настроены порадовать своих болельщиков и победили 1:0. Для футболистов «Смолевичей» это второе поражение подряд: в своем дебютном матче в высшей лиге они уступили на поле «Борисов-Арены» чемпиону страны БАТЭ с минимальным счетом 0:1. Сегодня борисовчане одержали вторую викторию, переиграв на выезде футболистов «Минска» — 2:0.

Позже могилевский «Днепр» примет на своем стадионе футболистов «Гомеля». В первом туре могилевчане выиграли в гостях у «Городеи» — 2:1, а гомельчане сыграли вничью со «Слуцком» — 0:0.

В стартовых матчах 2-го тура в четверг, 5 апреля, брестское «Динамо» взяло верх над минским «Лучом» со счетом 2:1, а футболисты «Слуцка» разошлись миром с гродненским «Неманом» — 1:1.

Игровая программа этого тура завершится тремя матчами в субботу, 7 апреля: «Торпедо» (Минск) — «Городея», «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район).

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