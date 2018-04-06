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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Райола назвал меня псом, но два месяца назад предлагал купить Погба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова агента Мино Райолы, который ранее раскритиковал его.

Источник: Reuters

«Благодаря Райоле люди узнали мои секреты. Теперь все знают, что я плохой человек и трус. Но не понимаю, почему я такой плохой парень. Я никогда не общался с ним. Возможно, Ибрагимович рассказал это всё ему обо мне.

Два месяца назад Райола предлагал мне купить Мхитаряна и Погба. Почему? Зачем он сделал это предложение? Хотел, чтобы Погба и Мхитарян играли за «Манчестер Сити»? Райола должен защищать своих игроков и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я, к собаке. Сравнение с псом плохое, это неправильно. Он должен уважать собак.

Мой ответ? Я сказал «нет». У нас нет денег на Погба, он слишком дорогой игрок.

Я удивился, ведь он назвал меня псом. Я нехороший человек. Райола заслуживает того, чтобы его футболисты играли у людей получше. Но в то же время он знает, что я топ-тренер. Спасибо, — приводит слова Гвардиолы Goal.

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