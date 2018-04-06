Гвардиола: Райола назвал меня псом, но два месяца назад предлагал купить Погба
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова агента Мино Райолы, который ранее раскритиковал его.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова агента Мино Райолы, который ранее раскритиковал его.
«Благодаря Райоле люди узнали мои секреты. Теперь все знают, что я плохой человек и трус. Но не понимаю, почему я такой плохой парень. Я никогда не общался с ним. Возможно, Ибрагимович рассказал это всё ему обо мне.
Два месяца назад Райола предлагал мне купить Мхитаряна и Погба. Почему? Зачем он сделал это предложение? Хотел, чтобы Погба и Мхитарян играли за «Манчестер Сити»? Райола должен защищать своих игроков и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я, к собаке. Сравнение с псом плохое, это неправильно. Он должен уважать собак.
Мой ответ? Я сказал «нет». У нас нет денег на Погба, он слишком дорогой игрок.
Я удивился, ведь он назвал меня псом. Я нехороший человек. Райола заслуживает того, чтобы его футболисты играли у людей получше. Но в то же время он знает, что я