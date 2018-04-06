Дерби Манчестера, Ливерпуля и Мадрида: этот европейский уик-энд будет жарким
«Советский спорт» — о главных матчах выходных в европейском футболе. Количество дерби просто зашкаливает. И это не считая московского ЦСКА — «Динамо».
«Советский спорт» — о главных матчах выходных в европейском футболе. Количество дерби просто зашкаливает. И это не считая московского ЦСКА — «Динамо».
СТРАХ И НЕНАВИСТЬ НА «ГУДИСОН ПАРК»
Размазав «Манчестер Сити» (3:0) в Лиге чемпионов, команда Юргена Клоппа вынуждена готовиться к ответной встрече через дерби с «Эвертоном». Да еще и на выезде. Да еще и без Мохамеда Салаха, потому как он получил повреждение. По итогам тура красные могут даже обойти «Юнайтед» в борьбе за звание
«Ирисок» после прихода Сэма Эллардайса штормит практически так же, что и при Роналде Кумане. И ладно, поражение в матче с грандами, но «Уотфорд» или «Бернли», Карл! Дженк Тосун вроде и забивает, но в обороне у синих такое решето, что скорее «Ливерпуль» накидает соседу полную охапку, чем Джордан Пикфорд отстоит «на ноль» или Эшли Уильямс с Майклом Кином не придумают несколько привозов.
Конечно фаворит в предстоящем дерби «Ливерпуль», и спорить тут нечего. Клопп вряд ли сильно изменит состав и даст отдохнуть только ментальным лидерам, ибо форму перед выездом на «Этихад» терять никак нельзя. Наверное, стоит ждать появления Доминика Соланке, Адама Лалланы и, например, Альберто Морено. Ну и ребята вроде Джордана Хендерсона, которые уже точно пропустят ответку с «Сити», само собой сыграют в столь важной встрече.
РАЗЪЯРЕННЫЙ «СИТИ» НА СКУЧНЫЙ «ЮНАЙТЕД»
После страшного сна на «Энфилде», ставшего явью, Хосеп Гвардиола вряд ли будет максимально сконцентрирован на дерби, ведь ответный матч против «Ливерпуля» на неделе куда важнее. А эти три очка в лиге — черт с ними, все равно «МС» вряд ли
Жозе Моуринью будет только рад загруженному «Сити». Что может быть лучше матча против команды, которая думает о другой встрече? Очки ведь не пахнут. Верно?
Сакральных смыслов искать не хочется, потому что «Сити» вопрос чемпионства почти решил. Ну нет никакой интриги в этой встрече, нет и все! Между «Манчестерами», по крайней мере. Для «Сити» сезон еще не закончен, для «Юнайтед» — уже. Тренеры и их футболисты мыслят сейчас разновесными категориями, их системы координат не могут пересечься даже в страшном сне. Поэтому кроме как на эмоции, в грядущем дерби Манчестер ставить не приходится.
МАТЧ ЗА ЧЕМПИОНСТВО. В МАДРИДЕ
В рамках страны уже вряд ли что изменится, прагматичная «Барселона» не упустит победы в примере. А вот кто станет чемпионом столицы, узнать еще придется. «Реал» и «Атлетико» вроде бы сейчас в полном порядке, но на самом деле нет. Команды испытывают проблемы в связи со сменой внутрикомандных ориентиров, завязанных на поколениях своих игроков. Клубы считаются одними из фаворитов евокубков, в которых участвуют, но в чемпионате Испании лишь с натяжкой могут конкурировать с «Барсой». Потому что наошибались в середине сезона на год вперед.
«Атлетико» — лучший в лиге по пропущенным голам, «Реал» — по забитым. Но это ровным счетом ничего не значит. Это дерби диаметрально отличается от того, что в Манчестере. Тут ведь обе команды победили в еврокубках, но не претендуют на победу в чемпионате. Получается, каждая будет думать о сохранении тонуса и принципиальности предстоящей встречи.
Пожалуй, самое интересное дерби с точки зрения отношения команд к нему — именно в Мадриде, а не в Ливерпуле или Манчестере. Там хотя бы у одной из команд в паре коллективный мозг забит другими уравнениями и логарифмами. Здесь же — чистый футбол, страсть Зинедина Зидана и Диего Симеоне, а также бурлящий «Сантьяго Бернабеу».