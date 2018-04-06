Сможет ли «Иртыш» остановить чемпиона? Превью к четвертому туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 4

7 апреля (суббота)

«Иртыш» — «Астана»

Столичные футболисты в первых трех турах не только победили, но и не пропустили ни одного мяча. Рано или поздно они и пропустят, и проиграют. Вопрос лишь в том, случится это в предстоящем матче в Павлодаре или же в другом туре. С другой стороны, «Иртыш» в предыдущем туре проиграл, поэтому должен быть настроен реабилитироваться перед своими болельщиками. Поэтому за счет полной самоотдачи способен заставить действующего чемпиона оступиться. В любом случае игра обещает быть весьма захватывающей.

В личных встречах преимущество имеет «Астана», которая в 33 играх выиграла в 19 случаях при восьми ничьих и шести поражениях с разницей мячей 64−41. Но самая крупная победа одержана павлодарцами со счетом 5:0 в 2011 году.

«Жетысу» — «Кайсар»

Встретятся соседи по турнирной таблице с идентичными показателями. В пассиве они имеют по два поражения при одной ничьей, а также одинаковую разницу мячей — 1:4. В таких случаях обычно говорят, что игра пойдет за шесть очков. Хотя очевидно, что в случае победы одна из сторон немного улучшит свое турнирное положение. Пока же кызылординцы идут девятыми, талдыкорганцы — десятыми.

Ранее команды провели 34 очные встречи, 12 побед одержал «Жетысу» при семи ничейных исходах и 15 поражениях с разницей мячей 37−38. При этом семиреченцы дважды побеждали со счетом 4:0 (2003, 2011). Правда, с аналогичным результатом выигрывал и «Кайсар», а именно в 1999 году.

«Кайрат» — «Акжайык»

Алматинцы — фавориты матча. Не верится, что после ничьей с «Актобе» они снова потеряют очки, да еще на своем поле. Другое дело, уральцев не стоит сбрасывать со счетов, как-никак в последних двух играх набрали четыре балла, а в третьем и вовсе одолели далеко неслабый «Иртыш». Если гостям доведется выстоять в Алматы, это, конечно, не станет трагедией для хозяев, но в этом случае они просто рискуют отпустить вперед своих конкурентов («Астану» и «Ордабасы») по турнирной таблице. Догонять всегда тяжелее, в связи с чем «Кайрат» постарается непременно победить.

Кайратовцы дома не проигрывали уральцам — 11 побед и одна ничья. В общей сложности клубы между собой провели 22 игры, в которых южане потерпели всего две неудачи при 16 победах и четырех ничьих с разницей мячей 48−18.

5 августа 2004 года «Акжайык» против «Кайрата» провел самую неудачную гостевую встречу, завершившуюся разгромным поражением — 1:7.

«Ордабасы» — «Актобе»

Шымкентцы производят хорошее впечатление под руководством Георги Дерменджиева. Во всяком случае идут без потерь вслед за «Астаной». В то же время «Актобе» не так прост, как могло показаться в самом начале сезона. Возможно, «красно-белые» не решают серьезных задач, но без боя определенно не сдаются. То есть им вполне по силам подставить подножку «Ордабасы». Тем более с третьего тура получили право играть подписанными в период межсезонья футболистами.

Прежде соперники встречались 46 раз, удача благоволила шымкентскому клубу только в восьми играх, тогда как актюбинцы выиграли 25 матчей при 13 ничьих с разницей мячей 69−38. В 2008 году «Ордабасы» потерпел от «Актобе» самое крупное поражение в личных противостояниях — 1:5.

«Тобол» — «Атырау»

«Нефтяники» не впечатляют со стартом чемпионата. Мало того, что во всех играх уступили, так еще забили всего один мяч. В общем, закономерно замыкают таблицу. Если и наберут очки в субботу, то во многом благодаря недооценке соперника. А так, «Тобол» имеет более предпочтительные шансы на победу, разве что потребуется сыграть на своем уровне.

В предыдущих матчах костанайцы чаще выигрывали, чем проигрывали. В 48 играх одержали 24 виктории, 13 игр завершились вничью и еще в 11 успех праздновали атыраусцы. Разница мячей 71−44 в пользу «Тобола», который в 2008 году разгромил «нефтяников» со счетом 5:0.

«Шахтер» — «Кызыл-Жар СК»

При всем уважении к петропавловцам, не все нейтральные любители футбола рискнуть отдать им предпочтение в этой игре. Несмотря на старания в каждом матче, команде Николы Спасова не хватает фарта и необходимого мастерства. В результате чего были упущены очки во встречах с «Кайратом» (1:2), «Ордабасы» (1:2) и «Тоболом» (1:2). Причем в этих играх северо-казахстанцы забивали первыми. Если же гостям удастся карагандинцам не только навязать борьбу, но и выиграть, этим самым только подогреют к себе интерес болельщиков, а заодно уплотнят нижнюю часть турнирной таблицы.