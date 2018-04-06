Бен-Арфа отпраздновал год с последнего выхода на поле (фото)

Бен-Арфа перешел в «ПСЖ» из «Ниццы» летом 2016-го на правах свободного агента. В первом сезоне он провел за парижан 32 матча. После этого у Хатема начался конфликт с главным тренером Унаи Эмери, и он стал редко появляться на поле.



В последний раз Бен-Арфа играл за «ПСЖ» 5 апреля 2017 года в Кубке Франции пртив «Авранша» (4:0). В той игре он сделал дубль.



«Скоро моя эпопея с “ПСЖ” закончится, и, несмотря на трудные моменты, я рад, что выступал за эту команду. С радостью буду вспоминать своих товарищей по команде, их поддержку и всегда буду любить этот клуб», — написал Бен-Афра в инстаграме.



Этим летом француз покинет «ПСЖ» как свободный агент.