Бен-Арфа отпраздновал год с последнего выхода на поле (фото)

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Полузащитник «ПСЖ» Хатем
Полузащитник «ПСЖ» Хатем
31-летний вингер сфотогорафировался для инстаграма с тортом, на котором была цифра 1.
В последний раз
«Скоро моя эпопея с “ПСЖ” закончится, и, несмотря на трудные моменты, я рад, что выступал за эту команду. С радостью буду вспоминать своих товарищей по команде, их поддержку и всегда буду любить этот клуб», — написал
Этим летом француз покинет «ПСЖ» как свободный агент.