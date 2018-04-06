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Боснийский футболист повторил гол Роналду (видео)
Форвард боснийского клуба «Орашье» Антонио Видович повторил знаменитый удар через себя Криштиану Роналду.
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Форвард боснийского клуба «Орашье» Антонио Видович повторил знаменитый удар через себя Криштиану Роналду.
28-летний Видович забил таким ударом в матче первой лиги чемпионата Боснии и Герцеговины с «Чаплиной». «Орашье» победил со счетом 3:1.