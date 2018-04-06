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Итальянские арбитры получили посылки с пулями
Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями. Такие же пакеты получили
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Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями. Такие же пакеты получили
Полиция начала рсследование.
В этом сезоне в серии А ввели использование видеоповторов, и болельщики некоторых клубов уже выражали свое недовольство этим.
В прошлом месяце сотни фанатов «Лацио» устроили митинг у здания Федерации футбола Италии, протестуя против использования видеоарбитров (VAR) в матчах. Болельщики считают, что их команда проиграла 5 матчей