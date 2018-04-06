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11:26 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Итальянские арбитры получили посылки с пулями

Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями. Такие же пакеты получили вице-президент Ассоциации Нарчизо Писакрета и Никола Риццоли, отвечающий за назначение арбитров.

Источник: Reuters

Полиция начала рсследование.

В этом сезоне в серии А ввели использование видеоповторов, и болельщики некоторых клубов уже выражали свое недовольство этим.

В прошлом месяце сотни фанатов «Лацио» устроили митинг у здания Федерации футбола Италии, протестуя против использования видеоарбитров (VAR) в матчах. Болельщики считают, что их команда проиграла 5 матчей из-за ошибок видеоарбитров.

Италия
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