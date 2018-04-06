Итальянские арбитры получили посылки с пулями

Полиция начала рсследование.



В этом сезоне в серии А ввели использование видеоповторов, и болельщики некоторых клубов уже выражали свое недовольство этим.



В прошлом месяце сотни фанатов «Лацио» устроили митинг у здания Федерации футбола Италии, протестуя против использования видеоарбитров (VAR) в матчах. Болельщики считают, что их команда проиграла 5 матчей из-за ошибок видеоарбитров.