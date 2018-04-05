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Аксель Витсель: Если вернусь в Россию, то только в «Зенит»
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель прокомментировал возможное возвращение в Россию.
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель прокомментировал возможное возвращение в Россию.
Витсель играл за «Зенит» с 2012 по 2017 год. В составе команды бельгийский полузащитник становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
«Если мне предстоит
В составе «Зенита» 29-летний полузащитник провел 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 голевых передач.