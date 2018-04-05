Аксель Витсель: Если вернусь в Россию, то только в «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Витсель играл за «Зенит» с 2012 по 2017 год. В составе команды бельгийский полузащитник становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только “Зенит”, никакой другой клуб», — цитирует Витселя Sputnik.