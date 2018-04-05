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21:13 (мск), источник: Советский спорт

Аксель Витсель: Если вернусь в Россию, то только в «Зенит»

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель прокомментировал возможное возвращение в Россию.

Источник: РИА "Новости"

Витсель играл за «Зенит» с 2012 по 2017 год. В составе команды бельгийский полузащитник становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только “Зенит”, никакой другой клуб», — цитирует Витселя Sputnik.

В составе «Зенита» 29-летний полузащитник провел 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 голевых передач.

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