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20:46 (мск), источник: Советский спорт

Анчелотти может сменить Аллегри в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончанию сезона.

Источник: Reuters

По информации Football Italia, Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» может сменить Карло Анчелотти, который на данный момент находится без работы.

Отмечается, что после поражения «Ювентуса» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов от «Реала» (0:3) в итальянской команде пройдет полная реорганизация.

Анчелотти работал в «Баварии», «Милане», «Челси», «ПСЖ» и «Реале».

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