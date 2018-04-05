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Анчелотти может сменить Аллегри в «Ювентусе»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончанию сезона.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончанию сезона.
По информации Football Italia, Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» может сменить Карло Анчелотти, который на данный момент находится без работы.
Отмечается, что после поражения «Ювентуса» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов от «Реала» (0:3) в итальянской команде пройдет полная реорганизация.
Анчелотти работал в «Баварии», «Милане», «Челси», «ПСЖ» и «Реале».