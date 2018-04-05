Брестское «Динамо» победило футболистов «Луча» во втором туре чемпионата Беларуси, «Слуцк» сыграл вничью с «Неманом»

В сегодняшней домашней игре против минского «Луча» брестчане выиграли благодаря двум голам Павла Савицкого, который отличился на 20-й и 23-й минутах первого тайма. В составе «Луча» первый мяч в элитном дивизионе забил Роман Грибовский. На старте первенства брестское «Динамо» сыграло вничью с солигорским «Шахтером», а «Луч» разошелся миром с «Минском».