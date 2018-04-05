Брестское «Динамо» победило футболистов «Луча» во втором туре чемпионата Беларуси, «Слуцк» сыграл вничью с «Неманом»

В сегодняшней домашней игре против минского «Луча» брестчане выиграли благодаря двум голам Павла Савицкого, который отличился на 20-й и 23-й минутах первого тайма. В составе «Луча» первый мяч в элитном дивизионе забил Роман Грибовский. На старте первенства брестское «Динамо» сыграло вничью с солигорским «Шахтером», а «Луч» разошелся миром с «Минском».
Футболисты «Слуцка» принимали в Бобруйске гродненский «Неман» и завершили встречу вничью — 1:1.
В пятницу, 6 апреля, состоятся еще три матча: «Минск» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи», «Днепр» (Могилев) — «Гомель». Программа второго тура завершится тремя играми 7 апреля: «Торпедо» (Минск) — «Городея», «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район).